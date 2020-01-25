Заболевших в Москве граждан Китая госпитализировали в инфекционную больницу

Москва, 25 января. Заболевших в Москве граждан Китая госпитализировали в столичную «Инфекционную клиническую больницу № 1 ДЗМ». Об этом стало известно Федеральному агентству новостей.
Гости из Поднебесной прибыли в российскую столицу несколько дней назад. Вечером 25 января пятеро из 20 членов делегации почувствовали недомогание. Их доставили в больницу с подозрением на ОРВИ. Точный диагноз будет поставлен по итогам необходимых обследований.
Изначально сообщалось о семи пострадавших. Однако к настоящему моменту подтверждена информация о пяти госпитализированных представителях китайской делегации.
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