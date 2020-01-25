Козленок с «человеческим лицом» родился в Индии

Нью-Дели, 25 января. Козленок с человеческим лицом родился в штате Раджастан на севере Индии. Об этом сообщает New York Post.

Издание отмечает, что местные жители видят в необычном животном «аватар бога». Снимок козленка завоевал популярность в социальных сетях. По мнению многих пользователей, герой фото напоминает сварливого старика. Владелец козленка опубликовал видео, на котором его питомец учится ходить и держать равновесие.

Жители Индии склонны видеть в мутации божественное провидение. Иного мнения придерживаются специалисты. По их мнению, козленок родился с врожденным дефектом — циклопией. Это редкий порок развития позвоночных, связанный со смещением или частичным сращиванием глазных яблок в одной глазнице. К сожалению, животные с таким диагнозом могут прожить не более нескольких дней.

Ранее стало известно о смерти знаменитой кошки Лил Баб. Она тоже запомнилась миру необычной внешностью. На каждой из лап Лил Баб был дополнительный коготь. Также у нее не было зубов. Кошка умерла на девятом году жизни.

«Дорогая Баб, я никогда не забуду твою щедрость, бесконечный запас любви и бесхитростную способность приносить так много магии и счастья в этот мир. Для меня честь, что ты выбрала меня своим хозяином. Пожалуйста, приходи к нам во снах», — цитирует «Газета.ru» владельца усопшей.

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