Киев, 25 января. Леонид Кравчук, являющийся первым президентом Украины, высказался о будущей судьбе Донбасса и Республики Крым. По его мнению, Донбасс может вновь войти в состав Украины, однако для «возвращения» Крыма потребуется «другая схема», заявил Кравчук.

В эфире телеканала «Прямой» первый президент Украины заявил, что «Донбасс может сам вернуться в Украину с помощью мирового сообщества».

«Что бы там ни говорили национал-патриоты, какие-то там, скажем, особенно преданные, как они делают вид, люди. Мы должны действовать на идею мира, на факт мира и на установление мира. Что и делает сейчас президент Зеленский. Поэтому я считаю, что это возможно», — цитирует РИА Новости Леонида Кравчука.

Говоря о Крыме, он заявил, что страна никогда не откажется от территориальной целостности.

«Но сегодня уже Крым в системе российских отношений, Российской Федерации. И поэтому это уже будет другая схема возвращения Крыма в Украину. Когда она сработает, к сожалению, я сказать не могу. Но то, что она сработает, я сейчас в это верю», – пояснил он.

Напомним, что Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее число жителей полуострова проголосовали за возвращение в состав России. Украина с этим не согласна и обвиняет Москву в «аннексии». Российская Федерация обвинения отвергает, а президент Владимир Путин подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма окончательно закрыт.

Стоит отметить, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. Некоторые районы Донецкой и Луганской областей заявили о создании Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Киев в рамках так называемой «антитеррористической операции» ввел на территорию указанных республик свои войска. Для урегулирования конфликта были приняты Минские соглашения, однако они регулярно нарушаются украинской властью.