МИД Сирии пообещал довести до конца борьбу с террористами в Идлибе и Алеппо

Дамаск, 25 января. МИД Сирии заявил о необходимости продолжить военные операции в провинциях Идлиб и Алеппо до полной победы над террористами. Соответствующее письмо сирийское дипломатическое ведомство направило в ООН.

В обращении акцентируется внимание Всемирной организации на необходимости завершить военные операции, чтобы обеспечить безопасность мирных жителей. В МИД Сирии добавили, что действия правительственных войск являются ответом на жалобы и мольбы граждан, страдающих от действий террористов.

Ранее стало известно о гибели восьми мирных жителей в результате обстрела боевиками жилых кварталов.

«В течение суток НВФ обстреливали Алеппо 48 раз, в результате этих обстрелов погибло восемь и ранено 22 мирных жителя, в том числе женщины и дети», — сообщал российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

RT напоминает о гибели 28 человек на протяжении трех суток в Алеппо.