Sohu заявило, что новая российская станция в Арктике может оказаться проблемой для США

Пекин, 25 января. Китайское издание Sohu рассказало о строительстве в Арктике российской международной станции «Снежинка». По данным журналистов, РФ ведет работу в тесном сотрудничестве с Пекином, что в последствии может оказаться проблемой для США, которые заявляли о намерении конкурировать с Россией в Арктике.

Новая арктическая станция строится на Ямале и, предполагается, что будет открыта в 2022 году. После введения в эксплуатацию она будет вырабатывать энергию при помощи возобновляемых источников, таких как ветряки, солнечные панели и специальные устройства, работающие на водороде. На последний способ будет делаться основная ставка.

«Российские специалисты планируют привлечь к сотрудничеству Китай, который достиг определенного успеха в водородной энергетике. У Пекина в этой сфере есть технологии, которые интересны РФ», – цитирует «ПолитРоссия» китайских экспертов.

Предполагается, что новая арктическая станция будет при помощи современных технологий обеспечивать электричеством людей, проживающих в этом отдаленном регионе. Например, в поселке «Земля надежды». Кроме того, наличие качественного источника электроэнергии является вопросом безопасности, поскольку перебои могут помешать функционированию российских радаров.

В сотрудничестве с Пекином ученые также получат возможность проводить исследования в части работы водородных технологий в условиях низких температур. Наработки в дальнейшем могут быть использованы как в других инфраструктурных проектах, так и в военной отрасли.

По мнению Китая, такое тесное сотрудничество Москвы и Пекина может привести к том, что у США не останется даже шансов на воплощение в жизнь планов по господству в арктическом регионе.