Клинцевич назвал «невежественной русофобией» заявление Боднара о «краже» истории Украины

Москва, 25 января. Заявление заместителя главы МИД Украины Василия Боднара о «краже украинской истории» является проявлением «невежественной русофобии». Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

В статье для издания «Зеркало недели» Боднар отметился серией антироссийских заявлений. Он призвал Польшу объединиться в борьбе против Москвы. Политик также заявил о «краже» истории «Украины-Руси», хотя такого государства никогда не существовало.

Клинцевич выразил сожаление в связи с явной неадекватностью позиции высокопоставленного киевского чиновника.

«Это же надо сильно постараться, чтобы соединить в одну логическую цепочку никогда не существовавшее в истории государство «Украина-Русь» с причинами возникновения Второй мировой войны. Что называется, в огороде бузина, а в Киеве – дядька», — цитирует Клинцевича РИА Новости.

Сенатор добавил, что подобная риторика явно не способствует налаживанию отношений между Украиной и Россией. Клинцевич подчеркнул, что речь идет об очередном проявлении невежественной русофобии.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар обвинил Россию в краже истории. По мнению дипломата, Москва также пытается испортить отношения Киева с Варшавой.

«Россия издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины-Руси», — цитирует Боднара «Газета.ru».

Боднар не уточнил, какой смысл он вкладывает в слова «Украина-Русь». Государства с таким названием никогда не существовало. Поэтому объект «кражи» остался неясным.