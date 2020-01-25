Власти Сирии предпринимают все меры для защиты граждан от нового коронавируса

Дамаск, 25 января. В Сирии не зарегистрировано ни одного случая заражения новым типом коронавируса, эпидемия которого бушует в Китае и других азиатских странах. Об этом заявили в министерстве здравоохранения Сирийской Арабской Республики.

По информации местного правительства, в настоящее время на территории страны все наземные и воздушные погранпункты предпринимают строгие меры контроля за состоянием здоровья пассажиров, пребывающих из районов, где были замечены вспышки болезни, сообщил журналист Аббас Джума в своем канале в Telegram.

Напомним, по последним данным в Китае от заражения неизвестным коронавирусом погиб 41 человек. Более 1300 граждан госпитализированы. Как сообщает «Газета.ru», глава КНР Си Цзиньпин ранее заявил, что распространение вируса в Китае ускоряется, складывается «сложная» ситуация.

31 декабря прошлого года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии, вызванной неизвестным типом коронавируса. Заболевание быстро распространилось в другие страны. Известно, что два случая заболевания зафиксировали во Франции, а один — в Непале.

На данный момент российское посольство прорабатывает вопрос организации выезда россиян из провинции Хубэй и закрытого города Ухань, где произошла вспышка китайского коронавируса.