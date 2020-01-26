Сирия, 26 января. В Идлибе в ходе контратаки сирийской армии погибли 30 джихадистов. ВВС Сирии продолжают наносить точечные удары по укреплениям боевиков. Террористы ИГ¹ совершили нападение в Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел укрепления радикалов на юго-западе Алеппо, по неподтвержденным данным, в Идлибе понесли потери в размере двух десятков бойцов.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: заявила о гибели двадцати солдат САА и бойцов союзного ополчения на юго-востоке Идлиба, совершила вылазку в Хаме.

Армия Турции и союзные силы: отразили нападение курдских радикалов SDF на севере Хасаки, в Ракке обменялись ударами с отрядами SDF у Айн-Иссы.

Курдские вооруженные формирования: совершили попытку проникнуть за линии обороны турецкой армии и союзного ополчения у Тель-Тамра в Хасаке.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): взяли на себя ответственность за атаку на заправочную станцию в Ракке.

Провинция Алеппо

Вертолеты ВВС Сирии возобновили утром операции над позициями джихадистов «Хайят Тахрир аш-Шам» у городов Хан-Туман, Кафр-Хамра, Зартан, Бирна и в окрестностях поселка Аз-Зарба. Об этом сообщает военный источник агентства Halab Today.

На северо-западе провинции столкнулись отряды вооруженных группировок и Сирийской арабской армии (САА). Боевики обстреляли из артиллерии линии обороны правительственных сил к западу от города Алеппо, после чего САА развернула контрнаступление на позиции джихадистов у поселка Аз-Захра и Айн-Эйс.

На юго-западе провинции радикалы группировки «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» нанесли удар по укрытиям сирийской армии из реактивных систем залпового огня в районе исследовательского центра ИКАРДА и у авиабазы Найраб. После этого ВВС Сирии с воздуха нанесли точечный удар по опорным пунктам группировки, а также атаковали позиции радикалов у поселков Лерамун, Кафр-Хамра и Хан-Туман.

Провинция Дейр-эз-Зор

По данным медиаресурса River Media, конвой сирийской армии направился в район пустыни Бадия и города Меядин. В состав конвоя вошло около сотни автомобилей, включая бронетехнику. Переброску подкреплений в данный район связывают с активизацией в районе Бадии «спящих ячеек» ИГИЛ1.

Неопознанные самолеты, предположительно ВВС США, были замечены в воздушном пространстве над базами проиранского ополчения «Лива Фатимийюн» и Корпуса Стражей Исламской революции в районе города Меядин на востоке провинции. Как передает агентство Alk Habour 21, системы противовоздушной обороны КСИР были приведены в полную боеготовность.

Как передает тот же источник, один боевик SDF скончался и еще один получил ранение в результате взрыва самодельной бомбы в патрульном автомобиле в поселке Ас-Сусса. Силы «внутренней безопасности» «Асайиш» подозревают, что СВУ была установлена террористами «Исламского государства».

Провинция Идлиб

На юге провинции ВВС Сирии наносили точечные авиаудары по опорным пунктам радикалов у поселков Ад-Дана, Бенин, Маар-Дабса и Хан ас-Субуль, как передает источник в сети Twitter (@ufuk_sy). Во второй половине дня авиация ВВС Сирии атаковала укрытия боевиков у поселения Сарджа, Шинан и Рувейха в ответ на провокации со стороны джихадистов.

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» опубликовали заявление на подконтрольном им медиаресурсе «Ибаа» о том, что в ходе столкновения с отрядом военнослужащих 25-ой дивизии специального назначения (бывший спецназ «Силы Тигра») им удалось убить свыше сорока военнослужащих. Министерство обороны Сирии данное заявление не подтверждает. Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) передает, что в ходе контратак сирийской армии на юге провинции число нейтрализованных джихадистов возросло до 31.

Поступали сообщения о столкновениях между правительственными силами и боевиками на фронте у поселения Телль-Манас. Боевики сообщили через подконтрольный им ресурс «Ибаа», что им удалось заманить на минное поле группу военнослужащих САА у деревни Маар-Ширин, в результате чего пострадало семь бойцов.

Провинция Ракка

Источник в сети Twitter (@NotWoofers) сообщает, что на севере провинции у поселка Салиба были замечены беспилотники турецкой армии над линиями соприкосновения сторон протурецких отрядов и курдских боевиков SDF.

В районе города Айн-Исса турецкая армия обстреляла из тяжелой артиллерии позиции «Демократических сил Сирии» (SDF), о чем также сообщил источник.

Провинция Хама

На севере провинции подразделения сирийской армии открыли артиллерийский огонь по опорным пунктам джихадистов в окрестностях деревни Зайзун, которую контролирует группировка «Хайят Тахрир аш-Шам». Как передает источник в сети Twitter (@ Y.N.M.S.), удары из ракетных установок были нанесены также по позициям радикалов у поселка Аль-Каркур и в долине Аль-Габ.

Позднее боевики совершили вылазку в районе поселка Ас-Сирмания, после чего отряды САА открыли огонь по их конвою, как передает медиаресурс Step News со ссылкой на военные источники.

Провинция Хасака

В зоне операции «Источник мира» отдельные отряды курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) продолжили провокации. В ответ на попытку отряда SDF проникнуть за линии обороны, ВС Турции у города Тель-Тамр открыли огонь из пулеметов, как передает агентство Alk Habour. Курдские боевики отступили к поселку Абу-Расин.

Напомним, 9 октября 2019 года Анкара объявила о начале операции «Источник мира» на севере Сирии. Целью операции являлось освобождение территорий, занятых курдских бандформированиями SDF, а также противодействие «спящим ячейкам» «Исламского государства». В освобожденных от боевиков районах Турция была намерена разместить два миллиона сирийских беженцев. Кроме того, целью операции Анкары было создание буферной зоны для предотвращения действий террористов «Рабочей партии Курдистана», SDF и «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.