Двое взрослых и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Башкирии

Уфа, 25 января. Двое взрослых и один ребенок погибли в результате пожара в частном доме в Ишимбайском районе Башкирии. Об этом передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Сообщается, что возгорание произошло в доме на доме на улице Центральная в населенном пункте Гумерово.

По предварительной информации, площадь возгорания составила 50 квадратных метров. В момент пожара в доме находилась семья из двух взрослых и двух детей. В результате происшествия погибли трехлетний ребенок, его мать и бабушка. Еще одного ребенка удалось спасти, он госпитализирован с признаками отравления продуктами горения.

Причины пожара пока неизвестны. Сотрудники экстренных служб устанавливают обстоятельства трагедии.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о крупном пожаре на севере Санкт-Петербурга. В результате возгорания электропроводки в 9-этажном жилом доме были эвакуированы 60 человек, передавало региональное управление МЧС.