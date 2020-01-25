Крупный пожар на севере Петербурга привел к эвакуации 60 человек

Санкт-Петербург, 25 января. Крупный пожар произошел на севере Санкт-Петербурга. В результате происшествия из жилого дома было эвакуировано 60 человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, возгорание произошло в 19 часов в жилом доме по адресу проспект Просвещения, дом 22, корпус 1. В парадной дома загорелось электрооборудование.

«Из жилого дома было эвакуировано 60 человек», — говорится в сообщении МЧС, передает Kp.ru.

Сообщается, что огнем были поражены электрические щитки на первых четырех этажах здания. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о пожаре в Новгородской области, в результате которого пострадали три ребенка. Инцидент случился в городе Старая Русса, из горящего дома вывели 70 человек, среди которых 20 детей.