Власти Китая назвали нераспространение коронавируса приоритетом

Пекин, 25 января. Постоянный комитет Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) заявил, что в связи со вспышкой нового коронавируса в городе Ухань, приоритетом для властей является недопущение распространения неизвестной болезни.

В ЦК КПК подчеркивают, что провинция Хубэй, где возник вирус, должна принять еще более строгие меры для предотвращения распространения болезни внутри провинции и выхода за ее пределы.

«Профилактика и борьба с распространением заболевания в провинции Хубэй и в Ухане имеют огромное значение. Провинция Хубэй должна сделать приоритетной работу по профилактике и борьбе с распространением заболевания», – цитирует РИА Новости заявление правительства Китая.

Отмечается, что все пациенты должны быть помещены на централизованный карантин. Люди, вступавшие в тесный контакт с зараженными, должны находиться дома под наблюдением медиков. Власти также рекомендуют вести строгий контроль за теми, кто прибывает и покидает город.

Руководству других провинций было рекомендовано усилить надзор, изолировать зараженных и, вне зависимости от размера населенных пунктов, сохранять бдительность. Жителям рекомендуется избегать массового скопления людей.

ЦК КПК также отметил необходимость эффективного лечения всех заболевших с использованием как местной, так и зарубежной медицины. Власти отмечают, что из-за проблем с расходами на лечение задержек в оказании помощи возникать не должно. Было также выдвинуто требование усилить надзор за утилизацией мяса птицы и диких животных на рынках и в супермаркетах.

Напомним, согласно последним данным, от коронавируса в Китае погиб 41 человек, более 1300 были госпитализированы. В городе Ухань власти собираются за неделю построить еще одну больницу поскольку число пациентов продолжает расти. По информации местных СМИ, в новом госпитале смогут разместиться 1,3 тыс. пациентов.

Как сообщает «Газета.ru», ранее члены Политбюро Китая создали специальную рабочую группу, отвечающую за координацию работы по профилактике и контролю за распространением коронавируса.