Минобороны сообщило об угрозе безопасности мирных жителей в Идлибе

Москва, 25 января. Угроза безопасности мирных жителей возникла в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

Согласно заявлению Минобороны, на территории провинции резко обострилась ситуация, поскольку боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» развязали боевые действия.

Также сообщается, что военные организовали три гуманитарных коридора для выхода мирных граждан из зоны конфликта. Круглосуточные пункты пропуска обеспечены питьевой водой, горячим питанием, медикаментами и предметами первой необходимости.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что военные США нагнетают обстановку при патрулировании в Сирии. В Минобороны РФ обвинили отдельных представителей Пентагона в провоцировании конфликтов при взаимодействии стран в регионе. В ведомстве подчеркнули, что действия американских военнослужащих не способствуют стабилизации ситуации в стране.