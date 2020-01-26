Юные патриоты из ДОСААФ показали навыки спасения в Москве. ФАН-ТВ

25 января исполняется 93 года ДОСААФ. В честь дня появления общества воспитанники Московского морского учебного спортивно-технического центра показали свои навыки.

Запах керосина и тревожный сигнал — на первый взгляд, нештатная ситуация. Но на самом деле — это очередная демонстрация профессионализма молодых патриотов. По легенде, на военном корабле пожар. И юнармейцы по очереди его тушат. Задымленные отсеки прочесывает в поисках пострадавших так называемая группа разведки. Но на этом испытания не заканчиваются: на судне есть пробоины, которые нужно заделать. Вода холодная, а ее напор сопоставим с реальным потоком при аварии.

Дети, несмотря на свой возраст, и на суше проявляют мастерство: во время учебно-спортивной стрельбы из лука и арбалета усердно целятся в мишени. Всему этому их обучают на занятиях в Добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту. На уроках используются как имитация реальных условий, так и тренажеры. Здесь в основном работают с юнармейцами и кадетами. ДОСААФ России по сей день остается кузницей кадров для вооруженных сил, потому что тут поддерживают дух патриотизма допризывной молодежи и готовят подростков не только к службе, но и, в принципе, к жизни.

«В первую очередь, это, наверное, дисциплина. Дальше — это ответственность к тому, чтобы посещать мероприятия, как уроки. И, соответственно, это ответственность к подготовке к следующему занятию», — рассказывает начальник штаба «Юнармии» Ирина Шашкова.

В ДОСААФ работают еще и со взрослыми: они повышают здесь квалификацию и проходят переподготовку. И подход к ним уже не такой, как к детям.

«Там уже больше нагрузки. Совершенно другие требования. Со взрослого мы уже требуем. У нас есть подготовка, допустим, водолазов. Он приходит до V разряда, а у нас мы даем II разряд», — объясняет помощник директора по военно-патриотическому воспитанию и спорту Евгений Введенский.

Помимо демонстрации навыков учащихся, для гостей организовали экскурсию по местному музею. А во время вступительной лекции напомнили, что президент России уделяет особое внимание вооруженным силам. Ведь «у сильного государства должна быть сильная армия».