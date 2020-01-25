Проблемы студентов обсудили в Петербурге. ФАН-ТВ

В Татьянин день на площадке Ленэкспо члены правительства Санкт-Петербурга встретились с лучшими студентами Северной столицы.

На повестке дня обсуждение новой экономики Санкт-Петербурга, поиск востребованных рабочих мест, современные технологии, стартапы и креативное производство. Вице-губернаторы города рассказали студентам о своих задумках и предложениях, которые помогли им в будущем устроить свою карьеру

«У нас в год в Петербурге проходит больше 20 очень крутых международных выставок. И мы хотели бы, чтобы в рамках каждой этой выставки проходило, что-то типа фестиваля карьеры. Когда вы могли бы встречаться с лидерами индустрии со всего мира, знакомиться с нашими работодателями и искать себе там свое место», — заявила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.

Однако сами студенты говорят, что пока для них по-прежнему актуально решение вопросов, связанных с комфортным проживанием и транспортной доступностью в городе.

«Проблемы всегда бывают, потому что студенчество всегда такое очень мобильное, и студенты всегда наиболее ярко отражают потребности времени. Это, конечно, как всегда потребность в общежитиях, потребности в том, чтобы транспорт был удобный. Потому что всем иногда бывает очень трудно ездить на пары утром, особенно в час пик — это просто ужас. Но, в принципе, администрация идет на уступки, и мы всегда находим какой-то компромисс», — рассказал студент СЗИУ РАНХиГС Руслан Мангалов.

На встрече вице-губернатор Петербурга Евгений Елин, также отметил, что выпускникам вузов придется нелегко при построении карьеры. Поэтому студентам необходимо всегда быть активными, конкурентоспособными и не останавливаться в своем самообразовании.