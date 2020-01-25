Сирия новости 25 января 22.30: террористы ИГ* совершили нападение в Ракке, в Идлибе армия отразила атаку джихадистов

Сирия, 25 января. Террористы ИГ1* совершили нападение в Ракке. В Идлибе отражена атака джихадистов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: совершили серию боевых вылетов на юг Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с джихадистами на юго-западе Алеппо и в южной части Идлиба.

«Исламское государство1» (ИГ, ИГИЛ1, запрещено в РФ): взяли на себя ответственность за атаку на заправочную станцию в Ракке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: нанесли удар по опорным пунктам сирийской армии на юге Идлиба в Алеппо.

Провинция Алеппо

Как сообщает новостное агентство Baladi News, на юге провинции ВВС Сирии совершили боевой вылет в район поселка Зейтун и окрестности деревни Хумейра, оккупированные террористами «Хайят Тахрир аш-Шам». С воздуха на опорные пункты и укрепрайоны боевиков были сброшены бомбы. Информация о потерях джихадистов в живой силе и боевой технике в настоящее время уточняется.

Источник также сообщает, что в районе деревень Лерамун и Манян к западу от города Алеппо отмечаются ожесточенные боестолкновения между отрядами правительственных сил и боевиками вооруженных группировок. У поселка Аз-Захра боевики «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» обстреляли линии обороны Сирийской арабской армии (САА) из противотанковых ракетных установок. Атака джихадистов была отражена, военнослужащие открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов по их укрытиям, как сообщает Telegram-канал Al Mohrar Media.

Провинция Дейр-эз-Зор

Боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) совершили нападение на переправы через реку Евфрат в районе города Шхиль и обстреляли паром с грузом сырой нефти. Как передает агентство Deir Ezzor 24, паром направлялся на западное побережье, в зоны контроля правительственной армии. Местные источники также сообщили агентству, что у Шхиля слышали два взрыва. Подробности инцидента пока не сообщаются.

Как передает агентство Alk Habour, один курдский боевик был убит на месте и второй тяжело ранен в результате детонации самодельного взрывного устройства, установленного на патрульный автомобиль SDF в поселке ас-Суса. Силы курдской «внутренней безопасности» «Асайиш» подозревают, что за установкой бомбы стоят боевики из числа «спящих ячеек» «Исламского государства», которые укрываются среди местных жителей.

Провинция Идлиб

Поступают сообщения об ожесточенных столкновениях между правительственными силами и боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» на фронте у поселения Телль-Манес на юге провинции. Джихадисты сообщают через подконтрольный им ресурс «Ибаа», что семь военнослужащих САА им удалось заманить на минное поле у деревни Маар-Ширин, в результате чего солдаты подорвались на противопехотных минах. Официальные СМИ пока не подтверждают данное сообщение террористов.

Боевики «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» заявили, что им удалось обстрелять огневую точку САА и уничтожить её у посёлка Абу-Дафна.

Провинция Ракка

Несмотря на регулярные заявления боевиков SDF о проводимых на северо-востоке Сирии рейдах по поиску и нейтрализации террористов ИГИЛ, в зонах их контроля продолжаются диверсии. Боевики «Исламского государства» взяли на себя ответственность за нападение на заправочную станцию в зоне оккупации курдских радикалов «Демократических сил Сирии» (SDF). Как передает информагентство террористов «Амак», нападение произошло в районе поселка Аль-Касра. Информации о пострадавших среди мирного населения или курдских радикалов не поступало, взрыв нанес только материальный ущерб.

1 Организация запрещена на территории РФ.