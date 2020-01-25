Бывший супруг Пелагеи Телегин улетел в Мюнхен вместе с новой возлюбленной

Москва, 25 января.Экс-супруг певицы Пелагеи хоккеист Иван Телегин перенес операцию в Мюнхене. В Германию он улетел вместе со своей новой возлюбленной Марией Гончар. Она поддерживает спортсмена в этот непростой период.

По данным издания Starhit, в России Гончар уже живет вместе с Телегиным. Решение съехаться инициировал хоккеист. О том, что сейчас пара находится в Германии, порталу рассказали в окружении пары.

Напомним, травму игрок ЦСКА получил во время матча в январе. Данные о том, что ему понадобится операция, подтвердили представители команды.

В желтых СМИ Марию уже окрестили «разлучницей» Пелагеи и Телегина. Их брак продлился три года. У них родилась дочь. После развода девочка останется с матерью. Отметим, что ради Телегина Пелагея сбросила вес и, по слухам, даже решилась на пластику груди, но все равно не смогла удержать его. Иван бросил Пелагею ради Марии.