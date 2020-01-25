В Сирии заработали три гумкоридора для выхода мирных жителей из зоны деэскалации в Идлибе

Дамаск, 25 января. Три гуманитарных коридора для выхода мирных жителей из зоны деэскалации в Идлибе открыли сегодня в Сирии. Об этом заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон в САР.

Уточняется, что коридоры были открыты в районах населенных пунктов Аль-Хадер провинции Алеппо, Абу-эд-Духур в провинции Идлиб и Хабит в провинции Хама.

«Это сделано из-за угрозы их жизням после развязывания террористической группировкой «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ) боевых действий в этом районе», — подчеркнули представители ЦПВС.

Как сообщалось ранее, сегодня боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» опубликовали заявление на подконтрольном им медиаресурсе «Ибаа» о том, что в ходе столкновения с отрядом военнослужащих 25-ой дивизии специального назначения (бывший спецназ «Силы Тигра») в Идлибе им удалось убить свыше сорока военнослужащих.

Минобороны Сирии это заявление опровергло. По данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), в ходе контратак САА на юге провинции число нейтрализованных джихадистов достигло 31.

В Telegram-канале Al Mohrar Media появились данные, что ВВС Сирии наносят точечные удары по расположениям боевиков в районе поселков Сарджа, Шинан, Маар-Дабс, Рувейха и в предместьях города Кафр-Набель в ответ на провокации террористов, которые по-прежнему игнорируют режим прекращения огня, действующий в провинции Идлиб.