Симоньян предложила в соцсетях напомнить польским политикам о жертвах СССР

Москва, 25 января. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян предложила провести в социальных сетях акцию #ВамНеСтыдно, которая напомнит политикам из Польши о роли советских солдат в освобождении страны от фашистов.

В эфире программы «Своя правда» на НТВ журналист отметила, что просто рассекретить материалы о Второй мировой войне недостаточно, необходимо распространять правдивую информацию об участии СССР в конфликте.

«За освобождение одной Польши погибло больше наших людей, чем американцев во всей Второй мировой войне. Это медицинский факт», — подчеркнула Симоньян.

Она призвала напомнить польским политикам о том, какие жертвы понесли силы Красной Армии во время боев в Польше.

«Я просто прошу людей послать им в их соцсети сообщения: здравствуйте, пан такой-то, мой дедушка погиб под Варшавой, освобождая вас, ваших предков. С хештегом #ВамНеСтыдно», — сказала главред RT.

Особое внимание она просила уделять при этом аккаунтам президента Польши Анджея Дуды, премьер-министра Матеуша Моравецкого и замминистра иностранных дел Павла Яблонского.

«Пришлите свои истории этим людям. Пусть им будет немножко неприятно. Чем больше людей присоединится, тем больший это будет иметь эффект», — заключила Симоньян.

Ранее лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что РФ должна возместить Варшаве ущерб, якобы нанесенный стране во время Второй мировой войны, сообщало Федеральное агентство новостей.