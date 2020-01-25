Участница «Битвы экстрасенсов» Миронова объяснила депрессию рыжего «Иванушки»

Москва, 25 января. Поклонники участника музыкальной группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова переживают за его состояние.

Исполнитель заметно поправился. Пользователи Сети считают, что Григорьев-Апполонов находится в глубокой депрессии. Участница «Битвы экстрасенсов» Дарья Миронова объяснила его депрессию. По ее словам, причина заключается в том, что рыжий «Иванушка» никак не может оправиться после развода, он до сих пор очень переживает расставание.

«Она нанесла ему глубокую психологическую травму, потому что бросила его с двумя детьми, родила от другого мужчины еще одного ребенка. Для него это реальное потрясение и предательство», — цитирует слова ясновидящей Тeleprogramma.pro.

Дарья Миронова уверена, что Андрей Григорьев-Апполонов по-прежнему любит свою бывшую супругу, а с Лесей Сазыкиной его связывают лишь симпатия и дружба.

Ранее рыжий «Иванушка» рассказал, как заработал первые большие деньги на заре своей карьеры. В 90-х малоизвестный Григорьев-Апполонов и его коллега Игорь Сорин перебивались случайными заработками. Однажды молодым музыкантам пришлось выступить Дедами Морозами на корпоративе в одном из московских клубов.