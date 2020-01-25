Депутат ГД Шерин ответил на требования Качиньского о репарациях для Польши

Ярослав Качиньский, депутат Польского сейма и лидер правящей партии «Право и справедливость», заявил о необходимости взыскать с России репарации. Он считает, что СССР наравне с нацистской Германией несет ответственность за нанесенный Польше в ходе Второй мировой войны ущерб. Эти требования абсолютно беспочвенны и, более того, омерзительны, считает первый заместитель председателя комитета по обороне Государственной думы Александр Шерин. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что особую отвратность словам польского политика придает то, что они говорятся в 75-ю годовщину Победы.

«Если уж говорить о восполнении ущерба, то Российская Федерация, как правопреемница Советского Союза, имеет полное право на возмещение средств, которые были затрачены на освобождение и восстановление Польши после фашистской оккупации. Что же касается того полумиллиона жизней, которые солдаты Красной армии заплатили ради этой страны, то их нам вообще никто не сможет вернуть», — сказал собеседник ФАН.

По его словам, Ярослав Качиньский, делая такие заявления, только дополнительно унижает себя и свою страну. При этом ни моральных, ни юридических оснований для выплаты нашей страной репараций полякам нет.

«Польша в настоящий момент является оккупированной американскими войсками, — сообщил парламентарий. — Она буквально напичкана военными базами США. И вот, выглядывая из-за спины своего хозяина, дяди Сэма, Качиньский что-то там тявкает на Россию».

По словам депутата, этот выпад лишний раз доказывает, что вся политика, которую проводила Екатерина Вторая по отношению к Польше, была правильной (имеется в виду раздел Речи Посполитой).

«И если подвернется еще такая возможность, то ее обязательно надо использовать, — уверен Шерин. — Жалею только об одном — о том, что мы вывели войска с территории этого государства. Этого ни в коем случае нельзя было делать, ведь сразу же после этого на их место по приглашению польского руководства пришла армия США! Могу лишь сделать вывод, что этой стране попросту не нужна независимость».

Собеседник ФАН вспомнил исторический факт: в годы войны, после побега узников концлагеря «Собибор» на территории Польши местное население активно участвовало в поимке беглецов, выдавая их фашистам.