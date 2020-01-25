Автобус с паломниками перевернулся под Калугой, есть пострадавшие

Калуга, 25 января. Экскурсионный автобус с паломниками перевернулся на трассе между Козельском и Калугой. В результате травмы получили семь человек.

По данным МЧС РФ, автобус возвращался в Подмосковье из Оптиной пустыни (мужской монастырь РПЦ, расположенный недалеко от Козельска). Всего в салоне было 29 взрослых и 2 ребенка. ДТП по неустановленной пока причине произошло в районе деревни Подборки, пишет РИА Новости.

По предварительным данным, в больницу были доставлены семь человек. Спасатели не исключают, что причиной опрокидывания автобуса стали сложные погодные условия.