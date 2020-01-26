В Госдуме призвали учесть беспредел «Яблока» в управе Якиманки при изменении конституции

Противостояние между главой управы элитного московского района Якиманка и Советом депутатов достигло апогея. Во время отчета Елены Макаровой о проделанной работе в 2019 году представители партии «Яблоко» заблокировали доступ неугодным посетителям и журналистам и устроили главе абсурдный допрос.

За муниципальным беспределом в центре столицы наблюдали представители прокуратуры, депутат Госдумы РФ и съемочная группа Федерального агентства новостей. Смотрите наш видеорепортаж.

В управе района Якиманка снова скандал. Москвичи пришли послушать отчет за 2019 год главы ведомства перед Советом депутатов. Техника готова, зал набит битком, но главы МО Якиманки Андрея Морева все нет.

«Андрей Зиновьевич сказал, что я должна отчитаться лично перед ним», — раздается голос вошедшей Елены Макаровой.

Заседание началось с привычной для москвичей провокации оппозиционеров.

«Пойдемте, поднимемся к нему, попросим его спуститься!» — предложил кто-то.

Жители района и сотрудники управы восприняли предложение с энтузиазмом — толпа ринулась на второй этаж.

«Это неуважение и презрение к жителям района! Большая часть из нас является советниками или председателями советов домов, которые пришли узнать и их мнение, и послушать отчет главы управы», — заявила корреспонденту ФАН москвичка Татьяна Давидовская.

В коридоре не протолкнуться — жители Якиманки пытаются попасть в кабинет главного бухгалтера, который выбрали депутаты.

«Где там наш самый главный?» — жительница района высматривает вход поверх голов. «Там битком уже, все», — отозвался кто-то впереди.

Увидев нашу видеокамеру, Андрей Морев скрывается в дверях.

«С камерами — зал покинули. Только по разрешению председателя Совета депутатов», — сказал он.

К нему подходит женщина с вопросом: «Что происходит?»

«Происходит подготовленная ситуация. Видите, сказали, нельзя снимать, а камера снимает», — отвечает депутат.

Ситуацию спасает Елена Макарова.

«Андрей Зиновьевич, все депутаты, я приглашаю вас на первый этаж. У нас там много места свободного, пожалуйста, спускайтесь», — обратилась она к коллеге.

Глава Совета депутатов снисходительно принял предложение. Однако на входе в зал выставил охрану и потребовал пускать внутрь только жителей района.

«Это прямое издевательство над жителями района, над избирателями. Зайдите, выйдите, документы перепроверим… Я не могу понять, для чего это делается», — недоумевает замглавы управы московского района Якиманка по вопросам строительства Акоп Петросян.

Андрей Морев лично проверяет паспорта входящих. У многих документов с собой не оказалось — жители лихорадочно звонят родным и просят их прислать скан прописки. Глава района потребовал вынести из зала вещи журналистов.

«Он меня не пускает, хотя я пришла от жильцов дома, чтобы осветить вопросы. Я не понимаю, почему это происходит», — жалуется корреспонденту ФАН местная жительница.

Наконец, сотрудники управы с помощью охраны наводят порядок.

«Откройте двери. Здесь пожилые люди есть, им может плохо стать», — раскрывает настежь двери Акоп Петросян.

Тем, кого не пустили, пришлось слушать доклад главы в коридоре. В их числе оказался и экс-депутат района Дмитрий Захаров.

«Похоже на закрытое судебное заседание. Людей из других районов не пускают», — вздыхает Владимир Кулаков из Перова.

В 2019 году бюджетное финансирование района составило 2 миллиона 293,5 тысячи рублей. По его итогам в бюджет Москвы пришлось вернуть 1 миллион 258 тысяч. Эти средства можно было потратить на нужды жителей, но Совет депутатов отказался согласовывать траты, констатировала Елена Макарова. В результате Якиманка второй год подряд — единственный район в столице, который ежегодно осваивает не больше 20% бюджетных средств.

«В 2018 году процент освоения средств в лимитах, выделенных 849-м постановлением, в районе Якиманка составил 21%. В этом году 10%», — заявила глава управы.

193 миллиона рублей должны были пойти на благоустройство девяти дворов. Из них депутаты одобрили два, на общую сумму 10 миллионов рублей: не устроили виды работ и технология.

«Я организовала рабочие группы. С конца 2018 года мы вместе с депутатами проводили встречи с жителями, обсуждали проекты. У депутатов есть требования, которые я выполнить не могу. Они не являются требованиями жителей», — объяснила ситуацию Елена Макарова.

Например, жители дома №8 по улице Крымский Вал два года не могут добиться подписи оппозиционных депутатов в документах по благоустройству своего двора. Об острой необходимости установить подпорную стенку на насыпном грунте ФАН рассказывал в видеорепортаже.

«Депутаты взамен предлагают засеять все травой. Я не могу с этим согласиться и в этом вопросе могу быть только на стороне жителей», — сказала глава управы.

Не захотели оппозиционные депутаты тратить деньги и на ремонт квартир ветеранами. Из пяти — согласовали три. На остальные — пришлось просить денег у префектуры ЦАО.

«Грамотные, умные мужики. Неужели вы не понимаете, что вы идете против населения, где вы избирались?» — возмущается в интервью корреспонденту ФАН председатель Совета ветеранов района Якиманка Москвы Валентин Лаврентьев.

Жителям трудно понять, почему «Яблоко» заняло такую позицию, говорит общественник.

«То ли это сверху им спускается, по партийной верхотуре, вести себя так… Жуть!» — восклицает он.

В декабре семь представителей партии выразили главе управы вотум недоверия и направили его мэру столицы Сергею Собянину. В ответ Елена Макарова подала на оппозиционеров в суд. После доклада в ход пошла артиллерия из «каверзных» вопросов, повторяющих претензии, описанные в документе.

«В адрес управы района Якиманка неоднократно направлялись предложения по выделению денежных средств на покупку дог-диспенсеров и установку по всему району бесплатных велопарковок, потому что сейчас департамент транспорта Москвы добивается того, чтобы как можно больше людей перемещались на велосипедах, — рассказал Андрей Морев. — Я лично объезжал эти места, мы их согласовывали, потом получал ответ за вашей подписью о нецелесообразности установки велопарковок для жителей района. Чем обоснованы причины отклонений предложений?»

Ответ Елены Макаровой был краток: в преддверии 75-й годовщины Великой Победы она сочла приоритетом ремонт квартир ветеранов, помещений Советов ветеранов и выделение материальной помощи нуждающимся. Вернуться к рассмотрению установки дог-диспенсеров глава управы намерена только после того, как эти проблемы будут решены.

После каждого ответа главы управы жители района одобрительно аплодировали.

Как оказалось, народные избранники все-таки озабочены проблемой благоустройства дворов в Якиманке. Так, Андрей Морев выразил беспокойство по поводу покрытия на детских площадках. Он поинтересовался, почему на них используется только резиновое, имеющее, по его словам, недостаточную толщину и потому травмоопасное покрытие.

«Решение о выборе конкретного вида покрытия детской площадки принимается жителями, — напомнила Елена Макарова. — Толщина покрытия составляет два сантиметра. Более высокие требования строительными нормами и правилами, государственными стандартами не установлены. Тем не менее префектурой ЦАО предусмотрена толщина резинового покрытия в соответствии с высотой установленного МАФ (для детей до пяти лет – три сантиметра, для детей от пяти лет – четыре сантиметра)».

Оппозиционный депутат Василий Дикарев остался недоволен таким ответом.

«Очень странно думать, что все поголовно жители, не специалисты, выбрали резиновое покрытие именно два сантиметра. Этого по ГОСТам недостаточно», — сказал он корреспонденту ФАН.

В 2019 Совет депутатов создал комиссию по благоустройству. Депутаты захотели узнать, почему ни глава управы, ни представитель управы не участвовали в двух состоявшихся встречах.

Елена Макарова заявила: прежде чем обсуждать новые предложения, необходимо реализовать старые. Кроме того, по словам главы управы, она направила на последнюю встречу заместителя директора ГБУ «Жилищник района Якиманка» по благоустройству, по информации которого заседание комиссии не проводилось.

«Факты, свидетельствующие об игнорировании советом депутатов предложений жителей по благоустройству, нивелируют ваше утверждение о готовности совета депутатов к сотрудничеству в 2020 году», — сказала она, и зал зашумел аплодисментами.

Глава Совета депутатов заявил, что заседание состоялось, и пригласил всех желающих посмотреть фотографии в его телефоне.

Как сообщил Андрей Морев, управа игнорирует жалобы москвичей, например, на шум от стройки на Донской улице, 14 с1. Глава ответила, что направила обращения застройщику и властям столицы. Это все, что она может сделать в рамках своих полномочий.

«За прошлый год работа главы управы признана эффективной комиссией префектуры ЦАО, — отметил в интервью корреспонденту ФАН советник главы управы района Якиманка Валерий Третьяк. — Эти мужчины со значками депутатов должны пойти и попытаться успокоить тех, кто шумит, как депутаты. Искать какие-то причины… ну некрасиво!»

Присутствующие в зале ерзают на стульях и недовольно перешептываются — 20 с лишним вопросов, которые депутаты задали главе управы, им явно неинтересны. Москвичей волнует, как управа намерена делать их жизнь лучше.

«Отчет главы управы понравился, все по делу. Куча вопросов от Совета депутатов, я никак не могу понять, чего они хотят», — сказал Максим Горшков.

Житель Якиманки жалеет, что не ходил на выборы в Совет депутатов в сентябре 2017 года.

«Надо, конечно, делать выбор, чтобы вот такого не было, — признался он. — Это бардак, забалтывание какое-то».

За два года депутаты так и не смогли понять, как работают районные власти, и не нашли взаимопонимания с жителями. Депутат Дмитрий Зеленов пожаловался, что не может добиться от управы предоставления телефонов москвичей, в квартирах которых нужно провести бесплатный ремонт.

«Управа контакты не предоставила, тем самым затрудняя процесс принятия Советом депутатов района Якиманка взвешенного решения по ремонту квартир», — заявил Андрей Морев.

Елена Макарова развела руками: депутатам представлены адреса всех нуждающихся в ремонте.

«Мы ходили по адресам, стояли по три часа у подъезда», — парировал Дмитрий Зеленов. «Мы вам говорим, что это ветераны, вдовы, лежачие люди. Если позвонить, они не возьмут трубки. Вы не имеете об этом преставления? — спросила Елена Макарова. — Связываться надо с социальным работником, который вам предоставит доступ и лично договорится с ветераном».

Депутаты начали было говорить о некомпетентных строителях, которые ремонтируют квартиры без лицензии, но скучающие жители начали их перебивать.

«Хватит фантазировать!» — крикнул кто-то. «За выкрики сейчас пойдете вон!» — отозвался Дмитрий Зеленов.

Глава управы напомнила, что лицензия на подобные работы не требуется.

«Там кто-то в зале сказал нам, что мы схватим леща, — прозвучал грозный голос Андрея Морева. — Еще один подобный выкрик, и Совет депутатов будет прекращен на 20 минут».

Следующий вопрос касался предложения оппозиционеров вешать в подъездах объявления о проведении публичных слушаний по проекту межевания района.

«Что мешает размещать информацию о проводимых публичных слушаниях в домах района?» — переживает Андрей Морев.

Жители района снова не выдержали.

«Кто хочет, чтобы были объявления о публичных слушаниях? Поднимите руки!» — спросила женщина. «Никто не хочет!» — последовал ответ из другого конца зала.

Страстное желание народных избранников делать добро жителям Якиманки москвичи не оценили. Весь зал открыто встал на сторону главы управы.

«До каких пор можно терпеть вот это вот обман, беззаконие во главе с господином Моревым?» — возмутился пожилой москвич.

Депутаты потребовали от присутствующих не высказывать свое мнение, а задавать вопросы. Их у жителей, как и у работников управы, не оказалось.

«У меня только благодарность», — заявила жительница дома №8 по улице Крымский вал Галина Морозова.

Не выдержала молодая мама Елена Павлова.

«Ответьте на вопрос, Елена Владимировна. Когда вы перестанете тратить время на лишнюю информацию от депутатов? Когда ваши руки будут развязаны, чтобы вы делали больше для жителей района, а не для депутатов?», — спросила она.

Вместо ответа раздались очередные аплодисменты.

«Пусть они умные вопросы задают, что они спрашивают?» — раздался чей-то голос.

Андрей Морев нашелся, что ответить.

«У нас других для вас нет. Мы как умеем, так и говорим», — сказал он, и зал на несколько минут разразился хохотом вперемешку со свистом и возгласами «браво».

Сотруднице Замоскворецкой межрайонной прокуратуры и депутату Госдумы РФ Николаю Гончару наблюдать за происходящим было отнюдь не весело.

«Я такого за 35 лет работы в органах представительной законодательной власти не слышал, — заявил корреспонденту ФАН член комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам. — С легкой издевочкой депутаты рассказывают о том, какие они создали проблемы управе. С таким удовольствием, что «мы не дали вам освоить деньги». А дальше можно сказать: мы же хотели еще лучше!»

Парламентарий признался, что обескуражен увиденным. По его мнению, Совет депутатов намеренно мешает управе работать.

«Я сидел и думал, зачем они это делают? Они не могут не понимать, что препятствуют сознательно, — убежден он. — Они стараются создать проблемы управе, чтобы потом показать людям, что исполнительная власть не может решить их проблемы. Они сначала создают проблемы для тех, кто работает по благоустройству района, а потом — стандартная демагогия!»

Битва главы управы и оппозиционных депутатов, а с ней и страдания жителей обещают затянуться еще на два года: следующие выборы в Совет депутатов пройдут в 2022 году. Ситуацию может спасти только одно, считает член комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам, — создание в стране «единой системы публичной власти». Такие изменения в российской конституции предложил президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию РФ 15 января 2020 года.

«Нужно сделать так, чтобы органы представительной, законодательной власти субъекта РФ могли, столкнувшись с такой ситуацией, принимать решение, чтобы эти деньги распределялись на другом уровне, — сказал Николай Гончар. — Сегодня без согласия муниципального собрания этого сделать нельзя. Значит, придется вводить городское управление, предусмотрев такую возможность в законе».

Депутат Госдумы РФ пообещал обсудить вопрос соответствующих изменений в федеральном законодательстве с председателем Московской городской думы и юристами.

Впереди у районных властей — февральский отчет главы МО Якиманка. Андрей Морев должен будет отчитаться перед Советом депутатов и жителями района о своей работе за минувший год. Иск Елены Макаровой к депутатам от «Яблока» Замоскворецкий районный суд Москвы рассмотрит 31 января.

Ранее съемочная группа ФАН сняла видеорепортаж о том, почему москвичи просят распустить Совет депутатов Якиманки из-за «яблочников».