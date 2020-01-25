Три человека погибли при падении самолета во время подготовки к авиашоу в Гватемале

Гватемала, 25 января. Три человека погибли в результате падения самолета в Гватемале. Об этом рассказал глава гражданской авиации страны Франсис Аргета.

Сообщается, что самолет выполнял трюки в целях подготовки к авиашоу.

«Сожалеем о трагическом инциденте, произошедшем в пятницу в Истапе, когда профессиональный пилот... выполнял акробатические маневры перед выставкой, запланированной на субботу», — сообщил Аргета в Twitter.

В результате крушения погибли три человека, авиашоу было отменено. Компетентные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что лайнер авиакомпании «Белавиа», следовавший из Минска в Мюнхен, по неизвестным причинам совершил разворот над Польшей. Самолет экстренно приземлился в белорусском Гродно, где борт покинули шесть пассажиров, представители авиакомпании отказались комментировать инцидент.