Захарова ответила на слова замглавы МИД Украины, обвинившего РФ в «краже чужой истории»

Москва, 25 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова замминистра иностранных дел Украины Василия Боднара, который обвинил Россию в попытках «вбить клин истории» между Киевом и Варшавой.

Он призвал Польшу объединиться против Москвы. По словам Боднара, Россия якобы «приписывает себе чужие победы» и «переписывает историю», в том числе Украины-Руси, «перекладывает на других ответственность за преступления».

На своей странице в социальной сети Facebook Мария Захарова ответила на слова Боднара.

Она объяснила, что «Россия хочет вбить клин не между Украиной и Польшей, а в преступное переписывание истории».

«Что касается «Украины-Руси», то хотелось бы уточнить даты начала и окончания существования этой Малороссийской Гипербореи. Предлагаю МИД Украину для удобства и емкости в следующий раз использовать для обозначения данного мифологизма следующие названия: Укрусь или Русукра», — написала Захарова.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Польша навязывает западным странам свою позицию по итогам Второй мировой войны.