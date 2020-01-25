Дочка Алсу подверглась атаке хейтеров за «купленный» статус в Instagram

Москва, 25 января. Старшая дочь певицы Алсу Микелла Абрамова подверглась бурной критике из-за официальной верификации своей страницы в Instagram. Такую отметку, как правило, получают аккаунты знаменитостей.

Подписчиков у Микеллы 70 тысяч, но по меркам соцсети это весьма немного (для сравнения — у той же Ольги Бузовой их 19,3 млн), да и широкую известность девочка получила всего на несколько месяцев из-за скандала вокруг шоу «Голос. Дети». Тогда ее родителей обвинили в том, что они купили ей победу на конкурсе. За этим последовало целое расследование.

И вот, когда буря поутихла, Абрамова решила поделиться с подписчиками новостью о специальной отметке своего аккаунта, но в итоге вместо поздравлений получила порцию обвинений. Хейтеры заявили, что она этого не заслуживает и заветную «галочку» верификации ей просто купила богатая семья. Некоторые пользователи предположили, что куплена не только верификация, но и «накрученные комментарии» на странице Микеллы.

Накануне с недоброжелательными пользователями в Instagram вступила в перепалку и сама Алсу. После того, как одна из подписчиц раскритиковала видео, на котором Микелла поет и играет на рояле, артистка резко заявила, что уж в одобрении этой пользовательницы ее дочь точно не нуждается. Многие в комментариях поддержали Алсу и заметили, что писать гадости в адрес детей — это последнее дело.