Донбасс, 25 января. Киевские силовики активизировали обстрелы ДНР. Украинские беспилотники ведут разведывательные полеты, с их помощью корректируются минометные обстрелы. В зоне ООС комбриг ВСУ продал противоракетный комплекс националисту Билецкому. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Вооруженные силы Украины обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 13 раз за прошедшие сутки. Применялись не только тяжелые минометы и гранатометы, но и зенитные орудия, боевые машины пехоты, бронетранспортеры. Обстрелы велись по населенным пунктам Гольмовский, Веселое, Донецк, Старомихайловка, Ленинское и Саханка. Обстрел «Volvo-центра» в Донецке был слышен во всех районах города. В Луганской Народной Республике нарушений режима прекращения огня не зафиксировали.

Подробности провокационного обстрела Донецка

В пятницу вечером Донецк содрогался от разрывов украинских боеприпасов. Так называемые «прилеты» слышал весь город. Народная милиция ДНР выступила с экстренным заявлением о подробностях стрельбы. Разведка оборонного ведомства в течение минувшего дня фиксировала подвоз на передовые позиции ВСУ окопных зарядов.

Военнослужащие 56-й бригады ВСУ занимались оборудованием своих позиций. Вечером в результате неумелого пользования взрывоопасных предметов произошел неконтролируемый взрыв боеприпаса. Один из военнослужащих погиб, и еще двое были ранены. Руководство бригады, чтобы скрыть чрезвычайное происшествие, попыталось свалить вину на защитников Донбасса, отдав приказ на открытие минометного огня по Донецку. Однако спровоцировать ДНР на ответный огонь им не удалось. Всего за 35 минут обстрела по Киевскому району Донецка было выпущено 12 мин калибром 120 мм.

Народная милиция ведет охоту за беспилотниками ВСУ

Украинские силовики часто используют беспилотные летательные аппараты для корректировки огня или слежки за патрулями ОБСЕ. Народная милиция ДНР борется с незаконными полетами БПЛА. Так, за минувшую неделю с помощью систем защиты на территории республики прекращена работа двух летательных аппаратов ВСУ. Один из них сбит, а второй принудительно посажен. С помощью БПЛА силы 28-й и 59-й бригад ВСУ вели корректировку минометного огня.

Подразделениями Народной милиции ЛНР также сбит вражеский беспилотник, который отслеживал направление движения и действия патруля ОБСЕ. Материалы, изъятые из БПЛА, содержат фотографии и видео движения автомобилей ОБСЕ. Аппарат был запущен военнослужащими 46-й бригады ВСУ из поселка Сизое Луганской области.

Силы ООС в Донецкой области минируют территорию

Не только обострением военной обстановки на линии разграничения Украины с ДНР отличились подразделения украинских воинских частей в зоне ООС. Так, по сообщению спикера управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, бойцы 28-й, 58-й и 92-й бригад ВСУ активно минируют местность вблизи жилого сектора на подконтрольной Украине территории, подвергая тем самым опасности жизни мирных граждан.

Кроме минирования местности, отмечена установка минных заграждений на пяти объектах гражданской инфраструктуры, на четырех автомобильных мостах и дамбе Мироновского водохранилища. За весь период ведения боевых действий в зоне обслуживания ОТГ «Донецк» зафиксировано около 25 тысяч взрывных устройств, размещенных ВСУ. Только за последнюю неделю разведка ДНР установила факт минирования вблизи населенных пунктов Красногоровка, Славное, Марьинка, Авдеевка.

Коррупция в рядах украинской армии

Очередные коррупционные схемы украинских командиров в зоне ООС стали известны Народной милиции ДНР. Так, комбриг 58-й бригады ВСУ Кащенко наладил контрабандный канал поставки оружия из зоны ООС с националистической организацией «Патриот Украины». Из последних зафиксировано хищение установки противоракетного комплекса «Стугна», который якобы отправили в ремонт. Заказала комплекс организация «Национальный корпус» под руководством А. Билецкого.

В 128-й бригаде ВСУ ожидают комиссию из Минобороны Украины. Опасаясь выявления материальных недостач, командир одного из батальонов бригады, некий Чаюк, придумал способ восполнения украденного топлива для техники. Угрожая отправкой на передовые позиции, он заставил весь личный состав батальона купить топливо за свой счет. Запасы ГСМ пополнены в количестве одной тонны. Однако солдаты не стали молчать и написали коллективную жалобу на Чаюка в адрес министра обороны, требуя прекратить коррупционные действия последнего.