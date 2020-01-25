Боевик из Триполи рассказал о том, кто воюет на стороне ПНС Ливии

Журналисту The New York Review Фредерику Вехри удалось пообщаться с боевиками группировки «Фиркат Султан Мурад» на линии соприкосновения в Триполи и узнать, кто сражается на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, что движет этими людьми и каково соседствовать с сирийскими боевиками из Идлиба.

Как выяснилось, львиная доля боевиков грезят об обещанном турецком гражданстве, а те, у кого оно уже есть, соблазнились обещанным денежным довольствием в две тысячи долларов в месяц. Дезертировавший спецназовец САА Ахмед уже пять лет как гражданин Турции и является военнослужащим турецкой армии. По словам боевика, у всех членов группировки «Фиркат Султан Мурад» есть жилища в Газиантепе.

Повествуя о том, что Ахмеду удалось повидать за все это время, он несколько раз вскользь упомянул об американских инструкторах по имени Джон и Джош, которые занимались подготовкой ССА и вооружали ее. Боец рассказал также о том, что в состав руководящей действиями сирийских боевиков опергруппы входят турецкие офицеры — все «начальство» засело в аэропорту Мисураты.

Прибытие боевиков из Сирии немного расслабило триполитанские отряды — как говорит Ахмед, они «стали чувствовать себя более уверенно». К слову, об отрядах: в основном в них состоят «вчерашние» гражданские, которые прошли минимальную военную подготовку. И все же сирийские боевики приносят ПНС больше вреда, чем пользы, дискредитируя правительство Сарраджа в глазах мирного населения — не так давно источник, имеющий отношение к Ливийской национальной армии (ЛНА), разместил видеозапись, на которой боевики из Сирии, связанные с марионеточным режимом Файеза Сарраджа, издеваются над мирным жителем ливийской столицы. На видео наемники избивают голого мужчину, принуждая его просить у отца выкуп за себя. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о нападениях боевиков в районе Айн-Зара — в ночь с 21 на 22 января погибли два мирных жителя, еще несколько получили ранения различной степени тяжести. По предварительной версии, это был грабеж.

Как рассказал в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин, наряду с «расслаблением» отрядов ПНС приход сирийских боевиков принес и участившиеся случаи похищения людей и грабежей в мирных кварталах Триполи. По мнению эксперта, это абсолютно логичное поведение со стороны бандитов, которое полностью дискредитирует Турцию.

«После такого интервью, я думаю, Эрдоган и его правительство с ПНС будут «нерукопожатны». Во-вторых, все это совершенно откровенное, последовательное поведение боевиков ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещена в РФ. — Прим. ФАН), которые не только зарабатывают обещанные две тысячи долларов, как вы говорите, но еще и «занимаются подработкой». Они же не просто так похищают людей, а возвращают их за выкуп. А у ливийцев свято чтятся семейные ценности, и потому они будут платить любые деньги. Так что это очень выгодный бизнес», — убежден Владимир Анохин.

Он утверждает, подобные действия со стороны триполитанского правительства, покрывающего преступления сирийских боевиков, в дальнейшем вызовут активное сопротивление среди населения, потому что «игиловцев не так много, и перерезать их не составляет большого труда».

«Эти люди — это очень серьезный ресурс для маршала, который наверняка будет поддержан обществом, международным в том числе. Я думаю, что этот ливийский кошмар закончится к весне, и они (ЛНА. — Прим. ФАН) наведут порядок с серьезными репрессивными последствиями для триполийской верхушки», — говорит вице-президент Российской академии геополитических проблем.

В опубликованном материале Фредерик Вехри акцентирует внимание на том, что в Триполи Турция планирует осуществить переброску еще порядка шести тысяч наемников из Сирии. Если учесть количество уже отправленных боевиков, то количество иностранного военного контингента в Ливии, сражающегося на стороне ПНС достигнет 10 тысяч человек. При этом стоит отметить, что любое иностранное вмешательство во внутренний гражданский конфликт должно осуществляться только с полномочий полноправного легитимного органа власти, коим так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии уже два года не является согласно Схиратским соглашениям.

О том же говорят и в иностранной прессе, подвергая критике подписанные ПНС с Турцией соглашения о военном сотрудничестве и демаркации морских границ от ноября 2019 года. В международно признанном ливийском парламенте проголосовали за отмену подписанных соглашений о сотрудничестве.

По мнению Владимира Анохина, само присутствие военного контингента из Сирии в Триполи — это подтверждение тому, что Правительство национального согласия подчинено турецким властям, которые накачивают боевиками лагеря ИГИЛ (запрещена в РФ).

«Это трагедия. Это полная потеря авторитета среди населения. Правительство национального согласия не самостоятельное, не договороспособное, и в большинстве своем — предатели своей нации. Это не головная боль, это полная катастрофа для политических кругов», — заключил эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.