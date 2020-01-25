Российские фигуристы завоевали золото чемпионата Европы в танцах на льду

Грац, 25 января. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли на соревнованиях по фигурному катанию на чемпионате Европы, который проходит в австрийском Граце.

Фигуристы стали лучшими в соревнованиях танцевальных дуэтов. Они получили высокую оценку жюри — 220,42 балла (88,73 в ритм-танце и 131,69 — в произвольном танце).

Второе место заняли фигуристы из Франции Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Тройку лидеров замкнули россияне Александра Степанова и Иван Букин.

Напомним, российские биатлонисты стали четвертыми в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.