Праздничное богослужение ко Дню студента в Смольном соборе. ФАН-ТВ

День Российского студенчества — Татьянин день в Петербурге начали отмечать с праздничной божественной литургии в Смольном соборе — главном храме всех учебных заведений Северной столицы.

Возглавил службу ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петергофский Силуан. После службы состоялась традиционная церемония награждения почетным знаком святой Татьяны. Награда была учреждена в 1997 году Санкт-Петербургской епархией Русской Православной Церкви, Советом ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ассоциацией содействия духовно-нравственному просвещению «Покров».

Награждение производится в двух степенях: «Молодежная степень» и «Наставник молодежи». За эти годы общественную награду получили около 1500 человек: студенты и курсанты, преподаватели и руководители петербургских вузов, участники творческих коллективов, священники, работники сферы молодежной политики.

Татьяна Сиволап в этом году получила награду в номинации «Наставник молодежи за просветительскую деятельность». В сфере образования она работает уже много лет, проводит дополнительные лекции и экскурсии. Считает, что святая Татьяна — защитница многих студентов, которые обращаются к ней за помощью.

«Изначально это, наверное, был такой день грустный, поскольку это был день, когда была казнена Татьяна Римская в 226 году. И только в 1755 году, когда Елизавета Петровна подписала указ об основании Московского университета, так получилось, что этот день стал Днем студенчества», — рассказывает доцент кафедры СПбГИКиТ.

Обладателем почетного знака святой Татьяны в «Молодежной степени» стал и Семен Депутатов за активное участие в студенческой жизни.

«Я активно участвовал в жизни «Покрова», в жизни вуза, вообще в жизни студенчества. Для меня это значит, что нужно продолжать работать, а не сказать, что я готов, у меня есть орден — нет! Это значит, что нужно продолжать работать, работать в два раза усерднее, чтобы в дальнейшем все было только лучше и лучше», — поделился студент СПбГИКиТ.

Всего в этом году под сводами Смольного собора наградили более 50 человек из 25 вузов, Общественной палаты Санкт-Петербурга и общественных церковных организаций.