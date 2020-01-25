نتائج سوريا 25 يناير: يحرر الجيش السوري ثلاث قرى في إدلب. وقع زلزال في سوريا

سوريا. 25 يناير. حرر الجيش السوري ثلاث قرى في إدلب. وقع زلزال في سوريا ، سجلت روسيا 108 حالات انتهاك لوقف إطلاق النار في سوريا.

يحرر الجيش السوري ثلاث قرى في ريف إدلب

سيطر الجيش السوري على بلدات كرسيان ، دير الشرقي وأبو جريف في ريف جنوب شرق إدلب.

افادت وكالة انباء روسية "ريا نوفوستي" لا يزال الاشتباكات العنيفة في الشمال الغربي من مدينة حلب. ووفقاً لريا نوفوستي تدور اشتباكات بالقرب من الحي الزهراء حيث يعاني سكانها بسبب اطلاق النار نظاميا من قبل المسلحين.

سجلت روسيا 108 حالات انتهاك لوقف إطلاق النار في سوريا لآخر يوم

سجلت روسيا ، في إطار عمل لجنة الهدنة في سوريا ، 108 حالات إطلاق النار في الجمهورية خلال اليوم الاخر، وأفادت تركيا بدورها عن 89 حالة. جاء ذلك في البيان للمركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين في الجمهورية العربية السورية.

أبلغ الجانب الروسي عن 30 حالة إطلاق النار في اللاذقية ، 48 - في حلب ، 30 - في إدلب.

أبلغ الجانب التركي عن 89 حالة إطلاق النار فقط. 53 - في حلب، 34 - في إدلب ،2 - في اللاذقية.

اكدت وزارة الدفاع الروسية ان الجيش الامريكي إعترضت مرور رتل عسكري روسي

اكدت وزارة الدفاع الروسية ان الجيش الامريكي إعترضت مرور رتل عسكري روسي في مدينة سورية منبج منذ 14 شهر. لاحظت الإدارة العسكرية أن القوات المسلحة للاتحاد الروسي والولايات المتحدة طورت علاقات مهنية.

نذكر ، في وقت سابق ، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري حدث للصحفيين أنه قبل أكثر من عام ، قام الأمريكيون "باعتراض" رتل عسكري روسي الذي كان يتوجه الى مدينة منبج. اكدت وزارة الدفاع الروسية أن هذا الحال قد حدث عندما كانت المدينة تحت سيطرة القوات الكردية وقوات الجيش السوري وما يسمى "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة.

"خلال هذه الفترة ينبغي على كل الأطراف على الأرض ان تنسق أعمالها لتجنب حالات الصراع. فلذلك القضية التي طرحها الممثل الأمريكي هي مثال جيد على فعالية قنوات التفاعل القائمة بين جيشين في سوريا ".

ايضا ، لاحظت وزارة الدفاعية الروسية أن بعض ممثلي البنتاغون يؤججون الموقف حول تنفيذ مهام العمل وهذا لا يساعد على استقرار الوضع.

زلزال يضرب سوريا

أعلن التلفزيون السوري عن وقوع زلزال يوم الجمعة في أجزاء مختلفة من البلاد.

لاحظ سكان دير الزور ، والحسكة ، وحلب ودمشق الهزات لمدة سبع ثوان.

سجل المركز الأوروبي لرصد الزلازل نشاطًا زلزاليًا في شرق تركيا. ابلغ رئيس "هيئة إدارة الكوارث والطوارئ" التركية ، محمد غوللو أوغلو ، زلزال ضرب ولاية ألازيغ مساء الجمعة، بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر وأن مركز الزلزال يقع في قضاء سيفريجه بولاية ألازيغ، على عمق 7 كم.

هذا يتسق مع بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. اما يعلن علماء الزلازل الأميركيين بأن حجم الزلزال في تركيا كان 6.7 درجات على مقياس ريختر ، وكان مركز الزلزال على عمق 10 كم.