Пушков после слов Качиньского напомнил Польше о неоплатном долге перед Москвой

Москва, 25 января. Варшава находится в неоплатном долгу перед Москвой за восстановление экономики Польши после Второй мировой войны, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Так он отреагировал на высказывания польского политика Ярослава Качиньского о том, что Россия, как и Германия, якобы должна выплатить Польше репарации.

«Какие компенсации и за какой ущерб?! Если кто и должен платить, так это Польша нашей стране — за освобождение от Гитлера, стоившее нам 600 000 жизней», — с возмущением написал сенатор в своем микроблоге в Twitter.

Ранее на заявление Качиньского ответил и замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Политик отметил, что Варшаве не хватит и целого ВВП Польши, чтобы компенсировать затраты, которые понес СССР, поднимая страну из руин после войны с фашистской Германией.

Отметим, что польские власти неоднократно выдвигали подобные требования к РФ, следуя принятому антироссийскому курсу. Очередной выпад со стороны Качиньского исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок объяснил попыткой превратить историю в политику.

По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, Варшава занимается тем, что навязывает западным странам свою позицию по итогам Второй мировой войны.