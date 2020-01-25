Ольга Бузова напугала поклонников странными пятнами на теле

Москва, 25 января. Поп-певица и телеведущая Ольга Бузова напугала своих поклонников, выложив в Instagram видео с отдыха в Таиланде. На кадрах заметно, что артистка покрылась странными пятнами, которые в том числе проявились и на лице.

Бузова проводит отпуск на таиландском курорте Пхукет со своим возлюбленным блогером Давидом Манукяном. На первый взгляд, опубликованный ролик не рассказывает ничего нового о жизни знаменитости. На кадрах Бузова приводит себя в порядок перед зеркалом, а ее спутник пытается поймать паука, сообщает «Слово и дело».

Однако фанаты певицы заметили странные пятна на ее коже, в том числе на лице. Позднее выяснилось, что это всего лишь неровный загар.

«Почему лицо такое жирное?», «Боже, Оля, что с лицом, с кожей? Откуда такие страшные пятна?», «Это камера такая ужасная или с лицом полный треш?» — так отреагировали на снимки подписчики.

Ранее экс-участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Алена Водонаева прокомментировала роман Бузовой с Манукяном. По ее словам, в этом союзе есть признаки «пиар-романа».

Кроме того, Водонаева указала на разницу в возрасте между влюбленными, отметив, что молодым людям зачастую не хватает напористости и мудрости. Свою позицию звездная дива обосновала собственным опытом отношений с мужчинами, которые были моложе нее.

При этом она отметила, что Манукян очень похож на бывшего мужа Бузовой игрока футбольного клуба «Локомотив» Дмитрия Тарасова, и выразила уверенность, что мотивы блогера не могут быть корыстными, сообщало Федеральное агентство новостей.