Россияне финишировали четвертыми в смешанной эстафете на этапе КМ по биатлону

Поклюка (Словения), 25 января. Российские биатлонисты стали четвертыми в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.

Золото досталось французам. Они завершили гонку без штрафных кругов и с 8 дополнительными патронами, показав результат 1 час 17 минут 53,3 секунды. Норвежские спортсмены взяли серебро, а бронзу — сборная Германии. Россияне Матвей Елисеев, Александр Логинов, Лариса Куклина и Ирина Старых заняли четвертое место с результатом (0+7, +1.24,8).

Этап Кубка мира в Поклюке завершится в воскресенье, 26 января.