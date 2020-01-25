Митрополит Иларион объяснил, почему нельзя экономить на золотых куполах

Москва, 25 января. Храмы, которые воздвигает РПЦ сейчас, со временем станут памятниками архитектуры, а облачение священников выставят в музеях, поэтому на этом нельзя экономить, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Никому же не приходит в голову говорить «давайте распродадим Алмазный фонд, а на вырученные деньги построим больницы и школы» или «давайте распродадим Третьяковскую галерею и Эрмитаж» — это все культурное наследие», — объяснил митрополит в эфире телеканала «Россия 24».

Так священнослужитель ответил на вопрос о том, зачем православным храмам золотые купола и богатое убранство, ведь эти деньги можно было отдать нуждающимся.

В качестве примера Иларион привел храм Василия Блаженного, Соборную площадь Московского Кремля и храм Христа Спасителя. Их посещают туристы со всей России и из других стран мира, восхищаются их архитектурой и убранством.

Он подчеркнул, что современными храмами будут также восхищаться, как и древними церквями.