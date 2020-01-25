Политолог Дудчак назвал попытку ЕС решить проблему миграции имитацией озабоченности

Накануне, 24 января, Европейский Союз не смог определиться со стратегией касательно совместного противодействия нелегальной миграции в Средиземном море вблизи побережья Ливии. Представители ряда государств так и не договорились о переориентировании операции «София», направленной на пресечение контрабанды беженцев на территорию европейских стран. В интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) экономист, политолог Александр Дудчак обратил внимание на то, что международному сообществу в первую очередь необходимо устранить главную причину незаконной миграции из Северной Африки, которой является ливийский кризис и преступления бандформирований, захвативших Триполи.

Стоит отметить, что ключевой задачей для европейских стран должно быть мирное урегулирование ливийского конфликта, который и является причиной нестабильности в регионе. Однако Запад продолжает закрывать глаза на нарушение прав человека в Триполи, на преступную деятельность бандформирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС), давно потерявшего свою легитимность. В связи с этим проблема массовой миграции из Северной Африки не может быть решена без прекращения кровопролития в североафриканском государстве, заявил Дудчак.

«Проблема в том, что они [страны ЕС] не занимаются лечением болезни, а просто пытаются бороться с ее симптомами. Ее суть заключается в том, что Ливия фактически была уничтожена. Муаммар Каддафи, незадолго до того, как его убили и разрушили государство, лидером которого он был на протяжении многих лет, предупреждал, что Запад борется со страной, являющейся буфером, защищающим Европу от миграции из Северной Африки. В общем-то, все так и произошло», — напомнил политолог.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что в Европе далеко не все политики действительно намерены бороться с нелегальной миграцией. Он добавил, что главную ответственность за кризис в Ливии несут Соединенные Штаты, устроившие хаос в этой стране в 2011 году, а то, что ЕС сейчас выдает за попытку решения проблемы миграции из Северной Африки и Ближнего Востока, является лишь имитацией.

«Сейчас страны Евросоюза, по сути дела, под видом благих идей настаивают на том, что необходимо спасать беженцев. Конечно, нужно спасать, но не путем навязывания этой проблемы всем государствам ЕС, а путем восстановления стран Африки, восстановления Ливии. За это, прежде всего, должны нести ответственность те, кто разрушил Ливию, кто убил тысячи ливийцев и их лидера — Каддафи. Еще есть мощные силы, заинтересованные в наплыве нелегалов из Ближнего Востока и Северной Африки, они будут препятствовать процессам нормализации в Ливии и тому, чтобы были названы действительные виновники этой трагедии. То, чем сейчас занимается ЕС — это фикция и имитация деятельности, приправленная сладким соусом беспокойства о проблемах мигрантов», — отметил Дудчак.

Еще аналитик заметил, что не стоит ожидать скорого урегулирования ливийского кризиса и решения вопроса нелегальной миграции, поскольку Запад по-прежнему продолжает признавать законность террористического режима Файеза Сарраджа ради собственных интересов в регионе. Он уверен, что только благодаря сотрудничеству России и Турции удастся реализовать мирные процессы в Ливии и прекратить кровопролитие.

«В ближайшее время вряд ли мы увидим решение проблемы миграции в глобальном масштабе, наступлению мира в Ливии могут содействовать только Россия и Турция, а не Соединенные Штаты и Европейский союз в нынешней его конфигурации. То правительство Ливии, которое якобы признано Евросоюзом [ПНС], нельзя назвать законным, выбранным ливийским народом. Народ Ливии выбирал когда-то Муаммара Каддафи, а эти силы пришли уже после того, как его государство уничтожили», — подытожил собеседник агентства.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о бесчинствах сирийских наемников, переброшенных на ливийскую территорию при содействии Анкары. Джихадисты, сбежавшие из Идлиба, терроризируют мирное население Триполи, грабят и похищают людей, в том числе и детей, а также требуют выкупы от родственников. Весь этот беспредел происходит под молчаливое согласие оккупационного режима ПНС Ливии и западных стран.