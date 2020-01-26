Сирия новости 26 декабря 07.00: САА открыла гуманитарные коридоры в Идлибе, США расширяет военную базу в Хасаке

Сирия, 26 января. Сирийская армия и ЦПВС открывают гуманитарные коридоры в Идлибе и Хаме, коалиция расширяет военную базу «Телль-Байдар». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: направили в ООН письма с обоснованием военной операции на территории провинций Алеппо и Идлиб, нанесли удары по позициям боевиков в районе Аль-Гадфа в Идлибе, открыли три гуманитарных коридора в провинциях Идлиб и Хама, направили подкрепления в район Айн-Иссы.

ВКС РФ: направили вертолеты в районе Телль-Тамра в Хасаке.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): атаковало правительственные силы к югу от Дейр-эз-Зора.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: уничтожили ПТУР САА в Алеппо, заявили об успешном нападении на проиранское ополчение в Алеппо, нанесли артиллерийские и ракетные удары по САА в Идлибе.

Курдские вооруженные формирования: вступили в перестрелку с проиранскими силами в Дейр-эз-Зоре из-за контрабандных грузов.

Международная коалиция: предположительно, нанесла авиаудары по позициям проиранского ополчения в Дейр-эз-Зоре, расширяет военную базу в Хасаке, направило вертолеты в район Телль-Тамра.

Провинция Алеппо

МИД Сирии направил в Совбез ООН и генсеку ООН письма, в которых объяснил причины ведения боевых операций на территории провинций Алеппо и Идлиб, сообщает агентство SANA. Атаки на бандформирования, действующие в идлибской зоне деэскалации, осуществляются в ответ на систематические нарушения режима прекращения огня со стороны террористических группировок.

В письме указано, что за минувшую неделю в результате обстрелов со стороны боевиков в Алеппо погибли 23 мирных жителя. Операции САА будут продолжаться до тех пор, пока не будет покончено с террористами «Джебхат ан-Нусры1» (запрещена в РФ) и других группировок, угрожающих мирной жизни в Сирии.

Между тем на западе Алеппо продолжаются бои — террористы, связанные с коалицией «Хайят Тахрир аш-Шам», атаковали противотанковый расчет САА в районе Аз-Захра. Видеозапись была размещена одним из медиаресурсов боевиков в Twitter (@alwataniaTahrer).

Другой источник в Twitter (@zaHgWzi5xJG5Ipn) сообщил об успешной атаке на проиранское ополчение к северо-западу от Алеппо, на направлении Ихтар — Аль-Бидхар. В результате атаки якобы погибло более 20 бойцов ополчения, в том числе два командира.

Провинция Дейр-эз-Зор

Неопознанные боевые самолеты нанесли удары по проиранскому ополчению в провинции Дейр-эз-Зор. Агентство Baladi News сообщает, что в рейде участвовали три самолета, которые нанесли удар по штаб-квартире проиранских сил в населенных пунктах Меядин и Хашам. Информации о потерях на данный момент нет.

Ранее сообщалось об ударах по штаб-квартире «Хезболлы» в районе иракской границы. Предположительно, удары наносят самолеты международной коалиции во главе с США.

Кроме того, Telegram-канал «Вестник Дамаска» сообщает о перестрелке между отрядами проиранского ополчения и курдскими боевиками из проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) в районе населенных пунктов Бугрос и Шхиль. Причиной перестрелки стали контрабандисты, переправлявшиеся через Евфрат. Другие подробности не приводятся.

Следует отметить, что Бугрос и Шхиль являются крупными центрами контрабанды через Евфрат. Несмотря на попытки пресечь контрабанду, с восточного берега Евфрата, находящегося под контролем США, вывозится нефть, а с западного поставляются стройматериалы, цемент, товары первой необходимости.

Новостной источник в Twitter (@DeirEzzor24) сообщил о нападении террористов из группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ; запрещена в РФ) на позиции правительственных сил в районе населенного пункта Хрейбша к югу от Дейр-эз-Зора.

Напомним, в минувшие несколько недель «спящие ячейки» ИГИЛ несколько раз совершали нападения на сирийские и иранские силы на юго-востоке Сирии. Ранее сообщалось, что правительственные войска в Эс-Сухне готовят операцию по зачистке Сирийской пустыни.

Провинция Идлиб

На юге и юго-востоке провинции Идлиб продолжаются столкновения между правительственными силами и террористами из группировок, входящих в коалицию «Хайят Тахрир аш-Шам». Агентство Step News сообщает, что террористы нанесли ракетные и артиллерийские удары по САА в населенных пунктах Халбан, Самкат, Аль-Нувахия и Аль-Тахабия.

Правительственные силы нанесли удар по позициям террористов в районе города Аль-Гадфа на юге Идлиба, сообщает агентство Baladi News.

Между тем российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил об открытии трех гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей из зоны боестолкновений. В провинции Идлиб гуманитарные коридоры созданы в районе населенных пунктов Аль-Хадер и Абу-Духур, а в провинции Хама — в районе населенного пункта Хабит.

Напомним, 16 января командование САА объявило о возобновлении боевой операции «Заря в Идлибе» после многочисленных нарушений перемирия со стороны террористических группировок.

Провинция Ракка

Сирийская арабская армия направила 20 грузовиков с логистическим оборудованием и военным снабжением в район города Айн-Исса в провинции Ракка. Об этом сообщает курдский медиаисточник в Twitter (@RojavaNetwork).

Напомним, в рамках «сочинского меморандума» Россия и Турция согласовали завершение антитеррористической операции «Источник мира», в ходе которой удалось вытеснить из северной Сирии боевиков курдских террористических группировок. В конце октября 2019 года сирийские пограничники и военная полиция САА впервые за несколько лет восстановила контроль над северной границей Сирии. Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска согласовали совместное патрулирование зоны безопасности на севере провинций Ракка и Хасака.

Провинция Хасака

Источники «Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR) сообщили, что США расширяют военную базу «Телль-Байдар» в провинции Хасака, в районе города Камышлы. Предполагается, что на эту базу будут переведены сил с других расположенных поблизости американских объектов.

Между тем агентство Halab Today сообщило о появлении вертолетов ВКС РФ и ВВС США в небе в районе населенного пункта Телль-Тамр.

1 Организация запрещена на территории РФ.