ФБК стал собирать донаты через эстонский сервис, чтобы скрыть незаконные финансовые потоки

Москва, 25 января. Блогер и глава признанного в РФ иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексей Навальный сообщил о новом сборе донатов для нужд «оппозиционной» организации. Чтобы скрыть финансовые потоки от надзорных органов, в ФБК прибегли к услугам иностранного сервиса — эстонского PlazmaPay.

Как сообщают «Народные новости», зарубежный ресурс никак не контролируется на территории России, а операции, проводимые с его помощью, невозможно отследить. Все это вызывает сомнения в законности деятельности ФБК.

Напомним, попытки Навального и его соратника Леонида Волкова провести сбор через биткоин-кошельки были дискредитированы. Поэтому «оппозиционеры» воспользовались эстонским сервисом, который берет всего 6 процентов при совершении криптовалютных платежей.

При помощи ресурса отправлять платежи ФБК смогут не только жители России, поскольку сервис работает во многих странах, что еще раз подтверждает статус иностранного агента, присвоенного ФБК российским судом.

При этом на официальном сайте PlazmaPay говорится о том, что счет в системе не является банковским, а ее услуги не считаются финансовыми. Все это наталкивает на мысль о сомнительном характере деятельности сервиса.

Более того, в условиях использования системы написано, что пользователь должен гарантировать, что не является «гражданином какой-либо страны, в отношении которой Эстония ввела эмбарго на товары или услуги». Напомним, Эстония поддерживает экономические санкции Евросоюза в отношении России и даже настаивает на их усилении.

Уголовное дело об отмывании 75 миллионов рублей было возбуждено в отношении ФБК в сентябре 2019 года. В ходе следствия по делу правоохранители заблокировали счета организации и ее сотрудников. После этого «оппозиционеры» стали использовать иностранные платежные системы, чтобы скрыть данные о своем финансировании.