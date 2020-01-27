Власти Алеппо восстанавливают главную площадь Старого города — видео ФАН

Дамаск, 26 января. Власти Алеппо продолжают восстанавливать площади, арены, купальни и места археологических раскопок в Старом городе, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Среди мест, находящихся на этапе реконструкции, площадь Аль-Мальджи, одна из старейших площадей Алеппо. Аль-Мальджи также является коммерческим центром и культурным пространством для жителей этого района: именно здесь проходят массовые ярмарки, выставки художников и концерты местных артистов.

В данный момент Департамент планирования города Алеппо занимается удалением развалин с территории Старого города. Дворы были очищены от мусора и мелких обломков, оставшихся после многочисленных террористических атак. Работы по реконструкции древних построек ведутся совместно с сотрудниками Управления древностей и музеев Алеппо.

По последним данным, вся инфраструктура уже восстановлена и готова к работе.

Маджед Заммар, глава Старого города Алеппо, в комментарии ФАН заявил, что ремонтные бригады используют довоенные базы проектирования, чтобы вернуть каждый камешек на его законное место. Он также выразил надежду, что в скором времени сюда вернется прежняя жизнь: торговцы вновь откроют свои магазины, а народ потянется за продуктами.

Параллельно с восстановлением Старого города в Алеппо идет масштабная программа по восстановлению аварийных и потенциально аварийных жилых зданий. В данный момент порядка 250 жилых домов нуждаются в проверке безопасности, среди них есть 150 причисленных к категории «крайне опасные».