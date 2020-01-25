Синоптики «Фобоса» предсказали аномальную погоду в феврале

Москва, 23 января. Синоптики рассказали, может ли февраль «отыграться» за аномально теплые декабрь и январь.

Февраль будет аномальным для последнего месяца зимы. Он, скорее всего, не будет холодным. Небольшое понижение температур может наблюдаться только на северо-востоке России. Соответствующая информация представлена на официальном сайте центра «Фобос».

Синоптики отметили, что ожидается достаточно комфортная температура — на два-четыре градуса выше нормы.

«В столице месяц стартует небольшим похолоданием, но затем опять вернутся оттепели, и температурный режим войдет в климатические рамки конца марта», — пообещали синоптики.

Ранее в «Фобосе» отметили, что аномально теплая зима удивит россиян новыми температурными рекордами. Морозы еще будут, однако наверстать упущенное не удастся, уверены метеорологи.