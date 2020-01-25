Китайцев лишили групповых туров из-за вспышки коронавируса

Пекин, 25 января. Все туристические компания Китая из-за вспышки коронавируса в стране прекратили организацию групповых туров. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.



Уточняется, что помимо организации туров, прекращена также реализация продуктов «авиабилет + гостиницы». При этом все, кто уже успел отправиться в туристическую поездку, сможет завершить ее, пишет РИА Новости.

По последним данным, от коронавируса в Китае погиб 41 человек, более 1300 были госпитализированы. В городе Ухань, где произошла вспышка заболеваемости, власти собираются за неделю построить еще одну больницу из-за того, что число пациентов продолжает расти. По информации местных СМИ, что в новом госпитале смогут разместиться 1,3 тыс. пациентов.

Ранее аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев объяснил, что россиянам не стоит бояться товаров, которые они заказывают по Интернету из Китая. Заразиться от посылки коронавирусом невозможно, подчеркнул он. А вот от поездок в Поднебесную граждан РФ попросили временно воздержаться. Сейчас в КНР на карантин закрыты семь городов.