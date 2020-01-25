Сирия новости 25 января 19.30: вылазки курдских боевиков на севере Хасаки, в Идлибе нейтрализовали 30 джихадистов

Сирия, 25 января. Вылазки курдских боевиков на севере Хасаки в зоны контроля протурецких сил. В Идлибе в ходе контратаки сирийской армии погибли 30 джихадистов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: на северо-западе Алеппо нанесли точечные удары по опорным пунктам боевиков «Тахрир аш-Шам» и огневым точкам.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: по неподтвержденным данным, понесла потери в ходе атаки террористов на юге Идлиба.

Армия Турции и союзные силы: обменялись ударами на севере Хасаки с отрядом курдских радикалов SDF.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: нанесли удар по позициям сирийской армии на юге Идлиба, потеряла 30 человек и заявила об убийстве свыше двадцати военнослужащих сирийской армии.

Курдские вооруженные формирования: совершили вылазку за линии обороны протурецких бойцов в Хасаке у Тель-Тамра.

Провинция Алеппо

На юго-западе провинции радикалы группировки «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» нанесли удар по линиям обороны сирийской армии из реактивных систем залпового огня в районе исследовательского центра ИКАРДА и у авиабазы Найра, как передает медиацентр боевиков «Ибаа».

Самолеты ВВС Сирии продолжили серию боевых вылетов к позициям радикалов «Хайят Тахрир аш-Шам» и нанесли удары по району Аль-Лирамун и у поселка Кафр-Хамра и повторно нанесли точечные удары по укрепленным огневым точкам радикалов у поселка Хан-Туман, как передает агентство Halab Today. Напомним, что террористы альянса регулярно совершают вылазки в юго-западные окраины Алеппо и неоднократно обстреливали жилые кварталы из РСЗО и минометов. По данным, приведенным в брифинге руководителем Центра по примирению враждующих сторон генерал-майором Юрием Боренковым, всего при обстрелах в Алеппо погибли 11 человек, ещё 30 получили ранения. Несмотря на ежедневную угрозу, жители окраинных районов оказались покидать свои дома.

Провинция Дейр-эз-Зор

Неопознанные самолеты, предположительно ВВС США, были замечены в воздушном пространстве над базами проиранского ополчения «Лива Фатимийюн» и Корпуса Стражей Исламской революции в районе города Меядин на востоке провинции. Как передает агентство Alk Habour 21, системы противовоздушной обороны КСИР были приведены в полную боеготовность. Пока что неизвестно чья авиация проводит разведку.

Ранее по базе союзного САА ливанского проправительственного формирования «Катаиб Хезболла» в районе Абу-Кемаля нанесли авиаудар неизвестные самолеты. Некоторые источники заявляли об атаке израильских ВВС, представители «Хезболлы» эту информацию опровергли. Под подозрением ВВС США, которые неоднократно наносили авиаудары по позициям «Хезболлы» и, в особенности, КСИР, на фоне обострения американо-иранского конфликта. Напомним, что конфликт между Тегераном и Вашингтоном начал обостряться после того, как 3 января американские военнослужащие нанесли авиаудар по кортежу высокопоставленных членов КСИР и сил народной самообороны в иракской столице городе Багдад.

Провинция Идлиб

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» опубликовали заявление на подконтрольном им медиаресурсе «Ибаа» о том, что в ходе столкновения с отрядом военнослужащих 25-ой дивизии специального назначения (бывший спецназ «Силы Тигра») им удалось убить свыше сорока военнослужащих. Министерство обороны Сирии данное заявление боевиков не подтверждает. Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) передает, что в ходе контратак сирийской армии на юге провинции число нейтрализованных джихадистов возросло до 31.

По данным Telegram-канала Al Mohrar Media, ВВС Сирии наносят точечные удары по расположениям боевиков в районе поселков Сарджа, Шинан, Маар-Дабс, Рувейха и в предместьях города Кафр-Набель в ответ на серию провокаций со стороны джихадистов, которые продолжают игнорировать режим прекращения огня, действующий в идлибской зоне деэскалации.

Провинция Хасака

В зоне операции «Источник мира» отдельные отряды курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) продолжили провокации. Как сообщает агентство Euphrates Post, после того как артиллерия армии Турции открыла огонь по позициям курдских радикалов SDF, которые предприняли попытку проникнуть за линии её обороны в районе поселка Тель-Тамр. После перестрелки курдские боевики были вынуждены отойти в окрестности города Абу-Расин.

Напомним, 9 октября 2019 года Анкара объявила о начале операции «Источник мира» на севере Сирии. Целью операции являлось освобождение территорий, занятых курдских бандформированиями SDF, а так же противодействие «спящим ячейкам» «Исламского государства»1. В освобожденных от боевиков районах Турция была намерена разместить два миллиона сирийских беженцев. Кроме того, целью операции Анкары было создание буферную зону для предотвращения действий террористов «Рабочей партии Курдистана», SDF и «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.