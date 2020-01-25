Марсель потрясли двести тысяч демонстрантов, но пенсионную реформу власти не отменят

По данным французского профсоюза CGT (Confédération générale du travail — Всеобщая конференция труда), в общенациональных акциях протеста против пенсионной реформы приняли участие 1,3 миллиона французских трудящихся. В том числе 400 тысяч в Париже (в два раза больше, чем на предыдущей акции 16 января) и 180 тысяч в Марселе. В последнем городе участие в шествии принял корреспондент Федерального агентства новостей.

Акции протеста в двух крупнейших городах Франции так сильно отличаются друг от друга, что создается впечатление, что они проходят в разных государствах. В Париже протестующие собираются в 13–14 часов, а шествие начинается на 1–1,5 часа позже.

В Марселе в 10:30 все, как один, собираются на площади у Триумфальной арки и через 15 минут начинается движение. В Париже шествие заканчивается поздно вечером, уже в темноте, и сопровождается традиционными столкновениями с полицией, а в Марселе все проходит мирно и укладывается ровно в три часа.

В Париже сотни, если не тысячи полицейских блокируют живой цепью все улицы, перпендикулярные маршруту движения, а здесь их всего человек 50 было, и никакие соседние улицы не перекрывались. Не было в Марселе, в отличие от Парижа, и передвижных кафе, одетых во все черное анархистов и женщин, одетых только во французский флаг, который заменял им юбку.

Зато была атмосфера праздника, а не борьбы. Постоянно из микроавтобусов звучала музыка, под которую многие танцевали, хором пели песни. Постоянно зажигались файеры самых разных цветов, взрывались петарды, несколько раз запускали в небо салюты. Было ощущение, что я нахожусь на карнавальном шествии, а не на демонстрации протеста. К моему удивлению, было много детей, самого разного возраста, которых я никогда не видел на шествиях во французской столице.

Первый, кто обратил на себя мое внимание, когда я пришел на площадь у Триумфальной арки, был мужчина с маской в виде клоуна на голове, который держал в руке плакат с надписью «Забастовка. 51-й день».

Именно столько борются против пенсионной реформы французские трудящиеся. Они уже добились у своего правительства целого ряда уступок и надеются на ее полную отмену. Поэтому они и встретили аплодисментами и радостными возгласами колонну докеров, пришедших на площадь. Ведь с ними и с бастующими работниками восьми нефтеперерабатывающих предприятий связаны их надежды на победу. Они верят, что скоро в стране кончится бензин, это парализует всю экономику и заставит правительство отменить пенсионную реформу.

Еще одного мужчину с маской в форме черепа я увидел на крыше профсоюзного микроавтобуса. К маске у него были переделаны маленькие красные рожки, а тело обмотано цепями. Он сумел три часа, не слезая с крыши микроавтобуса петь, танцевать, разыгрывать пантомиму.

Запомнились также двое, что ехали на подножках легкового автомобиля, держа в руке по файеру с красным дымом.

Люди в колонне, растянувшейся на несколько километров, пели «Интернационал», «Белла Чао», «Бандера Росса». В отличие от Парижа, родную «Марсельезу», ставшую гимном Франции, они почему-то не пели, зато несколько раз спели «Варшавянку» и «Венсеремос».

Увидел в толпе двух мужчин в масках, которые держали большой флаг Греции. Они сказали, что представляют профсоюз докеров Пиреней, и, возможно, их организация окажет финансовую помощь бастующим докерам Марселя. На вопрос, почему скрывают свои имена и лица, они отвечать отказались.

Видел я также среди протестующих известного левого политика Жана-Люка Меланшона. Это была наша вторая встреча, до этого я видел его на демонстрации протеста в декабре 2019 года. Он, очевидно, готовится снова принять участие в президентских выборах.

Маршрут демонстрации протеста пролегал через весь центр Марселя — от Триумфальной арки до вокзала Сен-Шарль и дальше по центральным улицам. На Cours Lieutaud был ремонт тротуаров, и там лежали бетонные кубики, чьи размер и вес были идеальными для бросания. В Париже они бы мгновенно полетели бы в полицию, если бы она допустила их нахождение на маршруте шествия, а в Марселе на них никто не обратил внимания.

Закончилось шествие на углу улицы Рим и бульвара Луи Сальватор, точно на том месте, где 9 октября 1934 года болгарский националист Величко Георгиев, более известный как Владо Черноземский, убил по заданию гестапо короля Югославии Александра и министра иностранных дел Франции Луи Барту. Сейчас там стоит памятник.

Интересно, что дальнейшее продвижение преграждали четыре микроавтобуса жандармерии и всего десяток жандармов, и при этом они даже были без шлемов и только двое из них имели щиты. Но этого хватило, чтобы остановить шествие.

Демонстранты спели еще пару песен, («Интернационал» и «Бела ча»), после чего сдали транспаранты и флаги в грузовики, присланные профсоюзами. Затем люди расходились, уступая место следующим в колоннах позади.

Днем стало известно, что, как и ожидалось, правительство Франции утвердило проект пенсионной реформы вопреки требованиям протестующих. Теперь окончательное решение должны принять депутаты парламента в феврале этого года. Их решение во многом будет зависеть от того, продолжится ли общенациональная забастовка во Франции, и от того, какая будет тогда экономическая ситуация в стране.