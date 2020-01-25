Старинные монеты на €1 млн похитили из словацкого национального музея

Братислава, 25 января. Неизвестные украли часть нумизматической коллекции, которая находилась в Словацком национальном музее.

Стоимость похищенных старинных монет превышает один миллион евро. Об этом сообщила братиславская газета Pravda. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Предполагается, что подробная информация о случившемся будет публично представлена 27 января. Все данные о краже с соответствующим описанием и фотографиями будут переданы в Интерпол.

Руководство музея выразило надежду на то, что похищенные монеты удастся вернуть в музей.