Поклонники порекомендовали Заворотнюк казахстанские нано-бальзамы для лечения рака

Москва, 25 января. Пользователи Интернета рекомендуют родственникам российской актрисы Анастасии Заворотнюк разные способы борьбы с недугом, в том числе довольно необычные.

Близкие артистки продолжают скрывать данные о состоянии звезды сериала «Моя прекрасная няня». В такой ситуации поклонники продолжают выдвигать предположения о диагнозе актрисы и даже предлагают методы лечения.

Кроме того, родственникам Заворотнюк в Сети предлагают свои услуги знахари и целители. Но больше всего на себя обращает внимание рекомендация применения казахстанских нано-бальзамов. По словам подписчиков, они очень хорошо помогают при лечении онкологических заболеваний.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что поклонники потребовали от близких актрисы раскрыть подробности хода лечения. Фанаты Заворотнюк призвали ее родственников дать актуальную информацию о состоянии артистки и не плодить слухи. Кроме того, пользователи соцсетей отметили, что устали от негативных сообщений о Заворотнюк.

Напомним, о тяжелом заболевании Заворотнюк стало известно в августе 2019 года. Сообщалось, что якобы у артистки обнаружен рак головного мозга четвертой стадии. Близкие актрисы на протяжении длительного времени отказываются публично комментировать ее состояние, что вызывает появление разнообразных слухов в Интернете.