Корнилов объяснил, почему в отношениях между Донбассом и Киевом останутся «шрамы»

В отношениях между Россией и Украиной навсегда останется «шрам» — даже когда все противоречия будут улажены. Так в интервью израильскому телеканалу 9tv заявил президент Украины Владимир Зеленский. События последних пяти лет — большая трагедия для обеих стран, однако, по мнению украинского лидера, общение между Москвой и Киевом «сдвинулось с мертвой точки». Его оптимизм не разделяет директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что прорывной проводимую Зеленским политику можно назвать только по сравнению с действиями «позднего Порошенко».

«Если же сравнивать ее с тем, что мы имели в период [бывшего президента Украины Петра] Порошенко раннего, то можно сказать, что ситуация находится почти на том же самом уровне. Он тоже тогда заявлял, что является «президентом мира», начал переговоры, обмен пленными и так далее. И сейчас мы видим похожую картину: снизилась интенсивность обстрелов, ведется какой-никакой диалог, но говорить о том, что наступил поворотный момент и теперь все будет хорошо, я бы не спешил. Но, конечно, мы все будем на это надеяться», — сказал собеседник ФАН.

Шрам же, по его словам, действительно останется, но не между российским и украинским народами, а между жителями Донбасса и остальной Украины.

«Рубец этот сохранится на несколько поколений вперед — ведь даже тогда, когда они договорятся о правилах мирного сосуществования, останутся сироты, которые потеряли родителей в этой бойне. Конечно, это никто не забудет еще очень долгое время. Но мы знаем примеры в истории, когда даже самые заклятые враги становились лучшими друзьями, оставив позади и «шрамы», и всю эту страшную память», — считает политолог.

Корнилов также прокомментировал заявление Зеленского о том, что без «возвращения» Крыма Украине конфликт с Россией «все же решить не удастся». Таким образом, следуя этой логике, разногласия не решатся никогда.

«Если он ставит вопрос именно таким образом, то нормальные отношения между нашими странами так и не установятся, — сказал эксперт. — Но рано или поздно эти противоречия придется улаживать, так что Украина или то, что от нее останется, вынуждена будет подтвердить, что Крым теперь навеки российский».

По мнению Корнилова, чем дольше официальный Киев будет затягивать с разрешением ситуации в Донбассе и подтверждением статуса Крыма как части России, тем больше вероятность, что вскоре будет поставлен вопрос о самой украинской государственности, поскольку тогда центробежные тенденции внутри этой страны будут усиливаться.