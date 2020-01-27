Ровно 76 лет назад завершилась 900-дневная блокада Ленинграда

27 января 2020 года — радостная и скорбная дата. Отмечается 76-я годовщина полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады. Радостная, потому что благодаря беспримерному мужеству советских солдат, защитников и жителей города победа в Великой Отечественной войне стала заметно ближе, а Ленинград, наконец, смог вздохнуть полной грудью. Скорбная, потому что цена оказалась слишком страшной — блокада стоила нашему городу более полутора миллиона жизней мирных жителей. За свой великий подвиг и в память об огромных жертвах Ленинград еще в годы войны был удостоен звания «город-герой».

Некоторые цифры блокады представлены в инфографике Федерального агентства новостей.

Что такое блокада Ленинграда

Блокада Ленинграда (ныне — Санкт-Петербург) — это осада второго по величине и по значению города СССР немецко-фашистскими войсками и их союзниками во время Великой Отечественной войны.

900 блокадных дней

Блокада длилась почти 900 дней и ночей — отсчет велся с 8 сентября 1941 года (хотя фактически город оказался отрезан от большой земли раньше) по 27 января 1944 года, то есть 872 дня. Прорыв блокады состоялся годом раньше — 18 января 1943 года — в ходе операции «Искра». Благодаря этому в город стало поступать больше продовольствия, что дало возможность справиться с самой страшной бедой блокадного Ленинграда — смертельным голодом, который унес больше всего жизней — 97% погибших мирных жителей.

Полное снятие блокады

Блокаду удалось полностью снять в результате героической Ленинградско-Новгородской операции в январе-феврале 1944 года. В результате наступления советских войск гитлеровцы были отброшены от южной границы Ленинграда почти на 300 километров.

Успех был закреплен летом 1944 года: в июне-августе советские войска при поддержке кораблей и авиации Балтийского флота провели Выборгскую и Свирско-Петрозаводскую операции, в результате которых были освобождены сначала Выборг, а затем Петрозаводск. Однако минные заграждения на морских подступах к городу были расчищены только к лету 1946 года.

Основные блокадные даты

Начало — 8 сентября 1941 года; прорыв — 18 января 1943 года; полное снятие — 27 января 1944 года; снятие морской минной блокады — 5 июня 1946 года.

Блокадные цифры

— От голода умерло более 1,5 миллиона ленинградцев. — От бомбежек и обстрелов погибли более 17 тысяч мирных жителей. — В годы блокады ленинградские доноры сдали почти 150 тысяч литров крови для спасения раненых. — Фашисты выпустили по городу более 150 тысяч тяжелых артиллерийских снарядов и сбросили сотни тысяч зажигательных и фугасных бомб. — В результате бомбежек и обстрелов было разрушено и сожжено более 3 тысяч зданий, повреждено более 7 тысяч строений, 9 тысяч деревянных домов пришлось разобрать на топливо. — За время блокады в городе пострадали почти 200 памятников архитектуры.

Начало блокады

Началом блокады официально считается 8 сентября 1941 года, однако ситуация стала критической уже в конце августа, после того, как было прервано железнодорожное сообщение Ленинграда с остальной частью страны. Положение усугубилось тем, что к трехмиллионному населению города прибавилось более 300 тысяч беженцев, которые спасались в Ленинграде от наступавших с запада гитлеровских войск.

Неготовность города к длительной осаде, отсутствие значительных запасов продовольствия и уничтожение во время одной из первых бомбежек знаменитых Бадаевских складов стали решающими факторами, вызвавшими голод.

После начала блокады в городе очень быстро начала ощущаться нехватка продовольствия, а также топлива, единственная связь с большой землей — Дорога жизни по воде, а затем по льду Ладожского озера — не могла обеспечить город даже необходимым минимумом для выживания населения.

«При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна»

В результате бомбежек и обстрелов в Ленинграде погибло более 17 тысяч человек, около 3% всех жертв блокады. От немецких бомб и снарядов гибли в основном в первые месяцы войны, и тогда на стенах домов стали появляться предупреждающие надписи: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».

Надписи наносились на северных и северо-восточных сторонах улиц, поскольку фашисты обстреливали Ленинград с юга и юго-запада — с захваченных ими Пулковских высот и из Стрельны. Финские войска, окружавшие город с севера, обстрелов практически не вели. Были такие надписи и в Кронштадте, который немцы обстреливали из захваченного Петергофа.

Самая известная такая надпись появилась на четной стороне Невского проспекта летом 1943 года. Ее нанесли ленинградки Татьяна Котова и Любовь Герасимова — бойцы местной противовоздушной обороны (МПВО).

Аутентичные надписи на Невском проспекте и на других улицах Ленинграда и Кронштадта не сохранились, их воссоздали в память о героизме ленинградцев в 1960–1970-е годы, когда стали широко отмечать праздник Победы.

В настоящее время такие надписи, дополненные мраморными мемориальными табличками, есть на пяти домах (три в Петербурге и два в Кронштадте) по следующим адресам: Невский проспект, 14; Лесной проспект, 61; 22-я линия Васильевского острова, 7; Посадская улица, 17/14, в Кронштадте; улица Аммермана, 25, в Кронштадте.

125 блокадных грамм

Минимальная норма продовольствия — знаменитые 125 блокадных грамм (для детей и иждивенцев) — была установлена в декабре 1941 года, когда люди уже начали массово умирать от голода. Затем нормы стали постепенно повышать, но ослабевших от голода людей это уже не могло спасти. Самая высокая смертность была в первую, самую тяжелую и очень суровую блокадную зиму, а пик смертей пришелся на март, когда горожане были наиболее ослаблены.

Количество погибших

Сколько человек погибло в блокаду, до сих пор точно неизвестно, историки продолжают спорить на эту тему. Надо учитывать, что от голода гибли не только в городе, но также, хотя и в меньших масштабах, на Ленинградском фронте, где нормы питания тоже были очень скудными.

Что касается мирных жителей, то на Нюрнбергском процессе говорилось о 632 тысячах погибших в Ленинграде во время блокады. Однако затем на основании новых данных ученые пришли к выводам, что погибших было более миллиона. Сейчас речь уже идет о полутора миллионах человек, более 97% которых стали жертвами чудовищного голода.

Впрочем, по подсчетам историков, в местах массовых захоронений могло быть погребено гораздо больше погибших, особенно если учесть, что во время блокады границы кладбищ были в достаточной степени условны — людей хоронили на огромных пространствах, часть которых сегодня, увы, застроена. Кроме того, когда кладбища перестали справляться, огромное количество тел умерших было сожжено в печах Первого кирпичного завода (после войны на этом скорбном месте был разбит Московский парк Победы).

Память о подвиге ленинградцев

За массовый героизм и мужество в защите Родины в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, проявленные защитниками и жителями блокадного Ленинграда, 1 мая 1945 года городу было присвоено звание «город-герой». В дополнение к этому званию в 1965 году Ленинград был награжден медалью «Золотая звезда».

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января отмечается в нашей стране как День воинской славы России.