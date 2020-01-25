Первый канал назвал наставников нового сезона музыкального шоу «Голос. Дети»



Москва, 25 января. Руководство Первого канала публично озвучило фамилии наставников нового, седьмого по счету сезона популярного вокального шоу «Голос. Дети». Это Полина Гагарина, Баста и Валерий Меладзе, сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе телеканала.

Среди этого трио есть один дебютант, вернее — дебютантка. Гагарина никогда еще прежде не работала на данном проекте (в отличие от его «взрослой» версии). В активе Басты участие в пятом сезоне, а Меладзе имеет за своими плечами уже три сезона (с четвертого по шестой).

Стало известно, что приемная комиссия детского «Голоса» рассмотрела в итоге тысячи поступивших в ее адрес анкет, после чего около 800 претендентов были приглашены на очные кастинги в столичный телецентр «Останкино». Далее к первому этапу конкурса — так называемым «слепым прослушиваниям» — допустили 110 вокалистов (в том числе тех из ребят, кто не успел выйти на сцену в прошлом году, так как наставники к тому моменту уже набрали себе команды). В шестом сезоне, кстати, компанию Меладзе в заветных красных креслах составляли Пелагея и Светлана Лобода.

Традиционно у «Голоса. Дети» весьма обширная география — на этот раз дети снова приезжали на съемки из самых разных уголков как России, так и зарубежных стран. А именно — Армении, Белоруссии, Великобритании, Израиля, Казахстана, Канады, Латвии, Турции, Узбекистана, Украины, Финляндии. Ведущим, что тоже уже давно стало привычным делом, будет Дмитрий Нагиев.

Напомним, что предыдущий сезон проекта ознаменовался громким скандалом. Победила дочь известной российской певицы Алсу Микелла Абрамова, но после этого появилась информация, что были «накручены» голоса в ее пользу. Первый канал инициировал проверку процедуры подведения итогов, после чего аннулировал результаты финала. И в «повторном» финале, согласно специальному решению продюсеров телеканала, лауреатами сезона назвали всех девятерых ребят. В том числе и Абрамову, единственную, кто в тот день не вышел на сцену.