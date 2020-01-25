Эксперты объяснили, почему США скрывают потери от ракетного удара Ирана

Власти США вынуждены постепенно признавать свои потери в результате ракетного удара по авиабазе США «Айн аль-Асад» в Ираке. Официальное представитель Пентагона Джонатан Хоффман объявил, что в госпиталях США и за рубежом находится 34 военнослужащих. Федеральное агентство новостей выяснило у экспертов, почему Вашингтон скрывает потери.

Большинство пострадавших американцев попали в госпитали с контузиями и легкими ранениями, заявил представитель Пентагона. Согласно официальным данным, после ракетного удара 8 января, 18 американцев были в срочном порядке доставлены в медицинский центр в германском городе Ландштуль. Еще восемь человек были перевезены в США, где проходят лечение в национальном военном госпитале в Вифезде или на своих базах.

Военным пришлось отвечать за вранье Трампа

Представителю американского военного ведомства пришлось прокомментировать слова президента Дональда Трампа, который на прошлой неделе в Давосе заявил, что не считает контузии настоящими ранениями. Хоффман рассказал, что Пентагон пересмотрит правила учета ранений, «чтобы предоставлять американскому народу точную информацию о колоссальных жертвах, которые приносят наши воины». Соответствующие указания дал глава Пентагона Марк Эспер.

Напомним, сразу же после ракетного удара по базе «Айн аль-Асад» Трамп объявил в Twitter, что в результате удара пострадавших нет.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020

Между тем иранское агентство Mehr News распространило информацию, согласной которой ракетный удар унес жизни 80 американских солдат. Позже независимый портал CitizenTruth со слов источников в Тегеране сообщил о гибели 143 человек. Информация была получена от шпионов в Ираке.

Корреспондент CNN Арва Дамон побывала на «Айн аль-Асад» и заявила, что база «полностью разрушена». Удары пришлись по американским казармам. Огромные потери удалось предотвратить благодаря предупреждению от Ирана.

Пентагон и контуженные американцы

Примечательно, что Хоффман и другие представители Пентагона заявили, что «оценка потерь продолжается и в дальнейшем количество пострадавших может вырасти». По официальной версии, это связано с тем, не всегда контузию удается определить сразу. Портал NPR 24 отмечает, что спикер Пентагона отказался говорить о том, получит ли каждый контуженный американец медаль «Пурпурное сердце».

В Вашингтоне, таким образом, оставили себе возможность «нарисовать» любое количество потерь в результате ракетного удара по авиабазе «Айн аль-Асад». Некоторые пострадавшие, якобы, были выявлены сразу, некоторые из них оказались недостаточно контужены, а третьи, напротив, позже могут внезапно почувствовать себя «нехорошо».

Possible Geo-location of US troops shelter in Ain Al Assad,on 8th January's Missile Barrage. pic.twitter.com/c3wdmr55Aj — InteliGirl (@girl_inteli) January 25, 2020

Денежный вопрос

Востоковед, иранист Борис Подопригора уверен, что в вопросе признания потерь США при ударе по «Айн аль-Асад» денежные соображения сыграли ключевую роль.

«Для американских вооруженных сил очень характерно особое влияние страховых агентов — просто поверьте мне, я два года провел в американском штабе и все это видел своими глазами. Я могу предположить, что помимо каких-то политических соображений — сразу признавать или позднее признавать — присутствовал страховой фактор. Армейские чины, армейская верхушка, они же тоже хотят, пусть не для себя, не в свой карман, но в интересах подчиненных войск что-то подзаработать за счет страховиков», — заявил Подопригора в интервью Федеральному агентству новостей.

По мнению эксперта, в Вашингтоне очень не хотят платить за травмы и ранения своих солдат, и уверены, что их репутация от этого не пострадает.

«Знаете, американец — он очень предметен в таких вопросах. Сначала (безотносительно политического антуража) они решили, что страховики не примут их отчеты. Скажут: «Вы сами виноваты, что не смогли обеспечить безопасность вашего личного состава». Затем, когда прошло время, они поняли, что у страховиков не очень сильные аргументы, — страховики и за это, и за это, и еще и за это могут заплатить, — тогда они задним числом эти документы подправили, — объяснил Борис Подопригора. Подчеркну: это не претензия на какое-то оригинальное мнение — я неоднократно встречался с такими, с нашей точки зрения, причудами. У нас такой [страховой] культуры просто нет».

Ложь о потерях в Ираке может «утопить» Трампа

Ложь Трампа об отсутствии потерь будут использовать против президента в идущих сейчас слушаниях об импичменте, уверен директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

«Это добавит негатива его имиджу — хотя и так вокруг него негатива хватает. Пентагон — а точнее, люди, которые запустили эту историю, — указывают американскому обществу: «Смотрите, сначала президент сказал одно, а потом совсем другое, скрыл информацию!» — отметил собеседник Федерального агентства новостей.

Однако количество потерь — не главное в данном случае, уверен политолог.

«Еще когда в Вашингтоне заверяли, что «потерь нет», все понимали: удар сам по себе означает, что американцам больше не позволено переходить «красную черту». Раньше бы они ответили [ударом на удар] — неважно, были бы потери, или нет, — а в этот раз они промолчали. Иран показал им, что удар мог быть гораздо более точным и болезненным», — считает Коновалов.

IRAN MISSILE ATTACK TO USA HQ AIN AL ASSAD pic.twitter.com/9aY8X8Bq2i — Reza (@Reza73173327) January 8, 2020

Безрассудные действия Трампа, который приказал убить иранского генерала Кассема Сулеймани без оглядки на международное право и не согласовав удар со своими советниками, поставили под удар все планы США на Ближнем Востоке. Симпатии всего региона сейчас на стороне Тегерана, который смог увеличить свой политический вес, считает директор Центра стратегической конъюнктуры.