Главные новости 25 января

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 25 января.

Эксперты и политологи уверены, что РФ может резко отреагировать на появление самолетов США на норвежском острове Ян-Майен. NRK заявила о серьезной реакции России на провокацию США на норвежском острове Ян-Майен.

На Московском проспекте в Воронеже произошло серьезное ДТП – столкнулись сразу три иномарки. В аварии погибли 4 человека. Четыре человека погибли в крупном ДТП в Воронеже.

Тина Канделаки считает, что после инцидента с ключами главу Чувашии Михаила Игнатьева ждут серьезные последствия. Канделаки оценила «шутку» главы Чувашии с пожарным.

Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне, заявил Ярослав Качиньский. Качиньский потребовал от РФ выплатить Польше компенсацию за ущерб в годы войны.

Актер назвал болезнь коллеги по сериалу ее личным делом. Актер Дятлов назвал смертельный диагноз звезды «Скорой помощи» Волковой ее личным делом.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал китайский коронавирус провокацией США‬. Жириновский назвал китайский коронавирус провокацией США.

Россияне призвали журналиста посмотреть на другие страны. Жители России ответили Познеру на слова об «уродливом» в стране.

Госсекретарь США Майк Помпео был выведен из себя вопросами журналистки Мэри Луиз Келли, которые та задавала ему про Украину. Политолог Бредихин объяснил, почему жители США не воспринимают Украину как страну.

Владимир Соловьев прокомментировал заявление Владимира Познера о России, в которой «много уродливого». Соловьев отреагировал на отказ Познера снимать фильм об «уродливой» России.

Татьянин день в народной традиции — это праздник всех женщин, вне зависимости от имени, которое они носят. Татьянин день — история, традиции и приметы, что нельзя делать 25 января, день студентов.