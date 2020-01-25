Под Оренбургом в ДТП с 10 автомобилями и машиной скорой помощи пострадали три человека

Оренбург, 25 января. Крупное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи произошло в Оренбургской области.

По информации регионального управления МВД, ДТП случилось на 246-м км автодороги «Оренбург — Орск — Шильда», в районе поселка Халилово. Правоохранители сообщили, что столкнулись десять автомобилей, в том числе карета скорой помощи и снегоуборочная техника, в результате чего пострадали три человека.

Причины инцидента пока неизвестны, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о гибели четырех человек в результате ДТП в Воронеже. Сообщается, что на Московском проспекте столкнулись три иномарки. Помимо погибших в аварии пострадало два человека, о их состоянии ничего неизвестно.